1000 akıllı baston

Bakan Ziya Selçuk da bu kapsamda Ankara’daki Mitat Enç Görme Engelliler Okulu’nda düzenlenen törene katıldı. Çocuklara akıllı baston dağıtan Selçuk, herkesin hayata pek çok zorluklarla atıldığını ancak görme yetersizliğinin bunlar içinde en zor olanlardan biri olduğunu söyledi. Görme engelli öğrenciler akıllı bastonlar sayesinde yerde, göğüs ve baş hizasındaki engelleri algılayabilecek. İstedikleri yere navigasyon sayesinde gidebilecek.