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Eğitim
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1000 akıllı baston

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1000 akıllı baston

Milli Eğitim Bakanlığı ile WeWALK firması iş birliğiyle hayata geçen ‘Birlikte Yürüyelim’ projesinde, bağışçıların desteğiyle alınan 1000 akıllı baston, görme engelli öğrencilere dağıtılıyor.

Bakan Ziya Selçuk da bu kapsamda Ankara’daki Mitat Enç Görme Engelliler Okulu’nda düzenlenen törene katıldı. Çocuklara akıllı baston dağıtan Selçuk, herkesin hayata pek çok zorluklarla atıldığını ancak görme yetersizliğinin bunlar içinde en zor olanlardan biri olduğunu söyledi. Görme engelli öğrenciler akıllı bastonlar sayesinde yerde, göğüs ve baş hizasındaki engelleri algılayabilecek. İstedikleri yere navigasyon sayesinde gidebilecek.

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