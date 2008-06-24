100 YTL'ye ses dinlenebilecek

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İzmir Atatürk Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sevgi Tüzel, projenin en önemli getirisinin konuşmaların, konuşulan yerde bir dinleme aletine ihtiyaç duyulmaksızın kolayca, uzaktan ve gizli olarak dinlenebilmesi olduğunu, bu sayede aletli dinlemede olduğu gibi aletin bulunma olasılığının da kalmadığını söyledi.

Projeyi “insanların yaşadığı güvenlik sorunlarının çözümlenmesi için askeri ve güvenlik amaçlı geliştirdiğini” ifade eden Tüzel, sistemde bir lazer ışık kaynağı, dinlenecek ortam için bir yansıtıcı yüzey ve titreşimleri sese çeviren düzenek bulunduğunu, kuvvetli lazer kaynağı kullanıldığı takdirde ortamda yansıtıcının bulunmasına da gerek duyulmadığını kaydetti.

Tüzel, sistemin işleyişini şöyle anlattı:

“Dinlemek istenilen ortamın dışına bir lazer kaynağı ve ortamdan yansıtılacak lazer ışığını alabilmesi için belli bir açıyla alıcı sistemi yerleştiriyoruz. Lazerin gücüne göre ortama olan uzaklık değişebilir. Güçlü lazerle 1 kilometreden ortamı dinleyebilirsiniz. Kaynaktan gönderdiğimiz yüksek yoğunluklu ışık, ortamın duvarına çarpıyor ve belli açıyla alıcı sisteme yansıyor. Bu sırada ortama ait duvardaki ses titreşimlerini de sisteme taşımış oluyor. Sistem lazer ışığının getirdiği ses titreşimlerini sese çeviriyor. Bu işlemin yapılması için konuşulan yerde bir dinleme aletine ihtiyaç duyulmaması nedeniyle de sistemin fark edilmesi imkansız.”

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Deneysel amaçlı yaptığı sistemin 100 YTL'ye mal olduğunu belirten Tüzel, 200-250 bin dolar civarında bütçe ayrıldığında sistemin daha profesyonel hale geleceğini söyledi.

Sistemin zaafı bulunduğunu da kaydeden Tüzel, ortamdaki yoğun su seslerinin, suyun sesi emmesi nedeniyle veya duvarlara sesin titreşimini engelleyen bir yalıtım yapılması halinde ses dinlemenin engellenebildiğini belirtti. Tüzel, bu engelleri de aşabilmek için çalışmalar yapacağını ifade etti.

Ses dinleme projesiyle İzmir'de düzenlenen 5. Eğitim Bilim Olimpiyatı'na katıldığını belirten Tüzel, şunları söyledi:

“Yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonrasında şubat ayında tamamladığım projeyle 5. Eğitim Bilim Olimpiyatı'na katıldım. Projem sergilenmeye değer bulundu ve yarışma süresince sergilendi. Sistem organizasyona katılanların dikkatini çekti. Proje bu organizasyonda fizik dalında 3. oldu.”

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Proje danışmanı ve okulun kimya öğretmeni Benal Hepsöğütlü de fikrin Sevgi'den geldiğini, birlikte ne yapılabileceği üzerinde çalıştıklarını anlattı.