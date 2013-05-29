100 yıllık öğrenci bilgilerine 5 saniyede ulaşıyorlar

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1912-1913 ders yılında eğitim faaliyetine başlayan ve tüm öğrencilerinin kayıtlarını 100 yıl boyunca saklayan lisede, 5 yıl süren ve 40 öğrencinin görev aldığı dijital ortamda arşivleme sonucunda kayıt bilgilerine ulaşılıyor.

Okul Müdürü Şahimerdan Demiray, okulun 1912 yılında Ticaret İdadisi olarak eğitim öğretime açıldığını,1921 yılında okulun adının İstiklal Numune Mektebi olarak değiştiğini belirterek, “Son olarak okulun adı Ticaret Meslek Lisesi olmuş. 1912 yılından itibaren 6 binada hizmet vermiş ama arşivini asla kaybetmemiş. 100 yıl boyunca tüm öğrencilerin kayıtları dosyalanmış ancak zamanla kayıtlar tozlu raflarda yıpranmaya başlayınca 5 yıl önce okul içinde bir proje hazırlayarak öğrencilerimizin de desteğiyle arşivlerdeki kayıtları tek tek tozunu alıp sildikten sonra yeni dosyalara taşıdık” dedi.

Tozlu raflardan inen dosyaların havayla temas etmeden gelecek nesillere aktarılması için yeni bir arşiv oluşturduklarını belirten Demiray, “Yeni arşivleme öncesinde 26 bin 400 kayıtlı öğrencimizin diploma ve karne notlarını dijital ortama da taşıdık. Okulumuzu bitirmiş bazı vatandaşlarımız yıllar sonra gelip diplomasını ve karnesini sorduğunda kendisine artık 5 saniyede diplomasını ve karnesini verme imkanına kavuştuk” diye konuştu.

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Arşivi düzeltmek için emekli olmayı erteledi

Öğrencisi olduğu okulda 35 yıldır öğretmenlik yapan Hava Türüdü ise, 5 yıl önce hazırlanan proje için şunları söyledi:

“Arşiv depomuz en eskisi neredeyse 100 yıllık dosyalarla doluydu. Yeni mezunlarımızın dosyaları farklı bir yerde arşiv yapılıyordu. Biz iki arşiv deposunu biraraya getirmek için önce çok eski dosyaları temizleyerek işe başladık. Öğrencilerimiz maske ve eldiven kullanarak fırçalarla çok titiz bir çalışmayla Osmanlıca ve Türkçe evrakı tek tek temizleyip yeni dosyalarda toparladı. Ben de zaten 38 yıllık okul hayatımı bu proje bitmeden sonlandırmamaya karar verdim. Arşivi düzeltmek için emekli olmayı erteledim. Bu benim hayatımın en önemli projesiydi.”