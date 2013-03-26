100 üniversiteliye Rusya’da mühendislik eğitimi

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Türkiye’deki üniversitelerin fen edebiyat ve mühendislik fakültelerinde okuyan her sınıftan Türk vatandaşı öğrenci Rusya’da mühendislik eğitimi için başvurabilecek. Sınav başvurusunu yapanlar arasından üniversiteye yerleştirmeye esas giriş puanı dikkate alınarak belirlenecek 600 kişi sınava çağırılacak. Yazılı sınav genel lise müfredatı matematik ve fizik konularından oluşacak ve ilk 300’e girenler sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sözlü sınav sonunda 100 kişilik asil liste, 100 de yedek liste belirlenecek. Başarılı olanlardan, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış yurtdışında eğitim almasına sağlık yönünden bir engeli olmadığını gösteren sağlık raporu istenecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar 5 Mayıs’a kadar http://www.akkunpp.com internet adresinde yer alan formu doldurarak başvurada bulunabilecek. Öğrencilerden herhangi bir işlem ücreti istenmeyecek.

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Başarılı olanlar Rusya Federasyonu’ndaki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü’nde (MEPhI) bir yıl hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimi alacaklar. Veya bir yıl hazırlık eğitiminin ardından 5,5 yıl uzmanlık eğitimine katılacaklar.

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