100 üniversite ‘Tercih Fuarı’nda buluşacak

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Türkiye genelinden 100 devlet ve vakıf üniversitesinin katılımı ile gerçekleştirilecek fuarda öğrenciler, üniversite yetkilileri ile yüz yüze görüşme imkanına sahip olacak. Fuarda, ayrıca eğitim uzmanları ve üniversite rektörleri tarafından düzenlenecek seminerler ile doğru tercihler, meslek seçimi ve kariyer planlama konularında bilgilendirme yapılacak. Fuar alanında oluşturulacak tercih danışma merkezinde öğrencilere üniversite tercihleri için rehberlik hizmeti de verilecek.



Ankara Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, fuarla ilgili yaptığı açıklamada, teknolojideki baş döndürücü değişim ve dönüşümün, ülkeler arasındaki ekonomik sınırların ortadan kalkmasını sağladığını, bu sebeple istihdam politikalarında da önemli değişiklikler yaşandığını belirtti.



Bozkurt, piyasanın talep ettiği iş gücünün, dijital becerilere sahip, bilgiyi sadece öğrenen değil, aktif olarak da kullanabilen bireylerden meydana geldiğini vurguladı, "Bu nedenle öğrencilerimizin zorunlu eğitim sürecini tamamladıktan sonra piyasada istihdam edilebilir niteliklere sahip ve kendilerine mutlu bir yaşamın kapılarını açacak olan üniversite ve meslek tercihini yapmaları hayati bir öneme sahip. Bu nedenle Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin lise öğreniminden sonraki aşamada kendilerine rehberlik edilmesi açısından katkı sağlayacağına inandığımız bir projenin içinde yer almaktayız" diye konuştu.



Bozkurt, doğru tercihin, bir öğrenci için sadece doğru eğitimi almak olmadığını, aynı zamanda yaşamını da şekillendirdiğini dile getirdi, üniversite adayı tüm öğrencileri ve ailelerini fuara davet etti.



"Ankara Üniversite Tercih Fuarı", 8-9 Temmuz'da iki gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

