100 Temel Eseri okuyan ödülü kaptı

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Servergazi Eğitim Kurumları ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kitaplarla Yaşa’ sloganı ile düzenlenen ilköğretim 7’nci ve 8’inci sınıflararası 5’inci Bölgesel 100 Temel Eser Kitap Okuma Yarışması sonuçlandı. 12 ildeki 150 okuldan 580 öğrencinin katıldığı yarışmayı İzmir Karşıyaka Yamanlar Ortaokulu’ndan Reyhan Nur Çevik birinci olarak tamamladı. Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Recep Ali Yalçın, yarışmayı öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için düzenlediklerini belirtti. Yalçın, “Kitap okumaya ilgiyi artırmak, öğrencinin okuduğu kitaba göre anlama seviyesini görmesini sağlamak, özgüven duygusunu geliştirmek ve okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, Ege Bölgesi’nde ‘100 Temel Eser Kitap Okuma Yarışması’nın beşincisini yaptık. Bölgemizin çeşitli okullarından gelen öğrencilerimize 100 Temel Eser listesinden daha önceden duyurulan 10’ar eserle ilgili 100 soru yönelttik ve yarışmayı aynı gün içerisinde sonuçlandırdık” dedi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ve danışman öğretmenlerine değişik oranlarda para ödülü verilirken, diğer öğrencilere de başarı belgesi verildi. Yarışmada birinciliği İzmir Karşıyaka Yamanlar Ortaokulu öğrencisi Reyhan Nur Çevik, ikinciliği Aydın Germencik Himmet Çondur Ortaokulu öğrencisi Esra Saraçoğlu, üçüncülüğü ise Antalya Aksu Rabiye - Mehmet Ülger Ortaokulu öğrencisi Demet Yüksel kazandı.