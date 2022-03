100 sayfa kitap okuyan öğrenciye 1 lira

Haberin Devamı

Gümüşhacıköy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ile Okul Aile Birliği tarafından "Oku Kitabı Al Harçlığı" projesi başlatıldı. Buna göre, okul öğrencilerine okudukları her 100 sayfalık kitap için okul kantininde geçerli 1 liralık alışveriş çeki veriliyor.



Okul Müdürü Cüneyt Gümüş, okuma alışkanlığının önemine değinerek şöyle konuştu:

"Bizler de okul aile birliği ve okul idaresi olarak öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için 'Oku Kitabı Al Harçlığı' projesini başlattık. Velilerin de onayıyla çalışmayı hayata geçirdik.

Bu proje sayesinde çocuklara direkt parayı vermek yerine öğrencimiz sene başından itibaren 15 günlük aralarla kitaplarını okuyor. Bu okudukları kitapları gün içerisinde Türkçe öğretmenlerine kontrol ettiriyorlar. Öğrencilerin kitaplarını okuyup okumadıklarını kontrol eden Türkçe öğretmenimiz kitabın sayfa sayısını, yazarını not alıp imzalıyor ve idareye sevk ediyor. Öğrencilerin getirdikleri bilgi kontrol edilerek öğrencilere okudukları 100 sayfa karşılığında 1 liralık alışveriş çeki veriyoruz."



Amacımız öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Sıradan teknikler çok iç açıcı olmuyor. Sadece 'kitap okuyun' demek işe yaramıyor. Sözler havada kalıyor. Bunun için projenin fayda getireceğini düşündük, bir nevi öğrencilerimizi ödüllendirme şekline giderek okuma alışkanlığını kazandırmış olduk.



Okutacak kitap bulamıyoruz



Öğrencilerimize okutacak kitap bulamıyoruz. Çocuklar adeta birbirleriyle yarışarak kitap okuyor. Her biri en az 200-300 sayfalık kitap bitiriyor. Bizde bunun kontrolünü yapıyoruz. Bunun karşılığında da harçlıklarını harcamanın zevkini yaşıyorlar. Hem kitap okuma zevkini tatmış oluyor, hem de emeklerinin karşılığını alıyorlar."



Kitap kurduna çeyrek altın



Gümüş, 15 gün içinde en çok kitap okuyan öğrencileri de "haftanın kitap kurdu" seçerek bu öğrenciye de çeyrek altın hediye ettiklerini sözlerine ekledi.



Türkçe öğretmeni Mehtap Gökçegöz Akın ise öğrencilerin okuduğunu anlama, kendisini doğru ve düzgün bir şekilde ifade etme ve yazma becerilerinde bazı sıkıntılar olduğunu anlattı. Gökçegöz, "Proje sayesinde Türkçe ve diğer derslerde daha fazla başarı elde ettik ”dedi.



Öğrenciler memnun



Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Tuğba Ayhan, proje başlamadan önce çok az kitap okuduğunu söyledi. Ayhan, "İlk başlarda dakikada 120 kelime ancak okuyordum, artık her gün kitap okumaya başladım” dedi.