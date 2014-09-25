100 puan farkla kayıt olanlar var

Haberin Devamı

13 Eylül Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yer alan madde ortalığı karıştırdı. Yayımlanan yönetmelikte yer alan ilgili maddeye göre 10, 11 ve 12’nci sınıfların nakilleri için okullarda taban puan şartı aranmıyor, puanı kaç olursa olsun nakil yaptırabiliyor. Nakillerde tek engel hazırlık sınıfı olan okullar. Bu okullara da boş kontenjan olduğu takdirde, dil yeterlilik sınavından başarılı olanlar geçebiliyor. Galatasaray, İstanbul Lisesi, Kabataş Lisesi gibi hazırlık sınıfı olan okullarda ara sınıflardaki boşluk için puan değil, dil yeterliliği sınavını aşmak gerekiyor. Diğer okullarda hiçbir şart yok. 10,11 ve 12’inci sınıflarda boş kontenjan olması yeterli. Başvuru sırasına göre yapılacak sıralama ile arada 100 puan fark olsa bile istenilen okulda okumak artık çok zor değil.



Asıl tehlikenin hazırlık sınıfı olmayan okullarda olduğuna dikkat çeken eğitimciler ise, taban puan şartı kalktığı için ara sınıfta başvuru yapan öğrencilerin puanı kaç olursa olsun nakil yaptırabileceğine dikkat çekiyor.

-2013’te SBS’ye girerek bir okula yerleşen öğrenci bu yıl 10’uncu sınıfta okuyacak. 2013 SBS sonuçlarına göre 9’uncu sınıfa 477,808 taban puanla öğrenci alan Kartal’daki Burak Bora Anadolu lisesi’nin 10’uncu sınıf nakilleri için Fransızca bölümünün taban puanı 337,946, İngilizce bölümünün ise 423,820 oldu.

-Üsküdar İlçesi’ndeki Haydarpaşa Lisesi 2013 SBS sonuçlarına göre taban puanı 473,311 iken şu anda 10’uncu sınıf taban puanı 352,432 boş kontenjanı ise 22 görünüyor.

-Bahçelievler’deki önemli liselerden Adnan Menderes Anadolu Lisesi ise 2013 SBS sonuçlarına göre, 479,252 taban puanla öğrenci aldı. Bu yıl ise 10’uncu sınıf taban puanı 378,328 oldu.

-Beşiktaş’taki Atatürk Anadolu Lisesi’nin geçen yılki taban puanı 478,432 iken bu yıl 10’uncu sınıf açık kontenjanı 86, nakil için taban puanı ise 350,333.

-Fatih’teki Şehremini Anadolu Lisesi 2013 SBS sonuçlarına göre 469,556 taban puanla öğrenci aldı. Bu yıl okulun 10’uncu sınıfları için taban puanı 321,666’ya düştü, boş kontenjanı ise 13.

Haberin Devamı

ÖĞRENCİ BAŞARISIZ OLUR

Haberin Devamı

Eğitimciler ise geçen yıllarda bu okullara giremeyen öğrencilerin, 10, 11 veya 12’nci sınıfta nakil yaptırmasının doğru olmadığını savunarak şunları söyledi: “Bu öğrenciler yapamaz. Psikolojik olarak bunalıma girerler. 450-480 puanla öğrenci almış okullara 300-350 puanlı öğrenciler giderse çok zorluk yaşarlar. Başarısız olurlar. Bu her şeyden önce öğrencinin moralini bozar, psikolojik olarak yıpratır. Veliler çocuklarının iyi okullarda okumasını ister elbette ama onun altyapısını düşünmesi gerekiyor. Öğrenciyi bu okullara gönderip mutsuz etmek doğru değil. Bu durumda okulların rehberlik servislerine büyük iş düşüyor. Durumu velilere anlatmalılar. Hazırlık sınıfı olan liseler dil yeterlilik sınavı yapıyor. Düşük puanlı öğrencilerin bu sınavı geçmesi mümkün değil, kontenjan olsa bile kayıt yapılmaz. Ancak, dil yeterlilik sınavını geçen öğrenci sınav puanı düşük olsa da nakil yaptırabilir.”

Haberin Devamı

Hazırlık sınıfı olan okullarda yeterlilik sınavı var

İstanbul’da toplam 7 okulda hazırlık sınıfı var. Galatasaray, Kabataş Erkek Lisesi (Almanca ve İngilizce), İstanbul Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nin hazırlık sınıfı bulunuyor. Bu okulların 10, 11 ve 12’nci sınıflarına nakil yaptırmak isteyenlerin yabancı dil yeterlilik sınavını geçmesi gerekiyor. Sınavı geçenler puanı ne olursa olsun nakil yaptırabiliyor. Sınavı geçemeyenler ise kayıt yaptıramıyor. Yeni yönetmeliğe göre, kaç puan alırsa alsın öğrencilerin bu okullara nakil başvurusunda bulunma hakkı var.