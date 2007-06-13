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Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, çocuklara çok daha kaliteli eğitim verebilmek amacıyla müfredattan altyapıya tüm unsurlarının geliştirilmesi için uğraştıklarını söyledi.

Çelik, Avea tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliğinde yürütülen “100 Okula Bilişim Teknolojileri Sınıfı Kampanyası” kapsamında Dedeman İlköğretim okulunda oluşturulan bilişim sınıfının açılış törenine katıldı.

Avea ile yararlı bir işbirliği içinde olduklarını anlatan Çelik, 2007-2008 eğitim öğretim yılında da kampanyanın sürdürüleceğini ve 100 okulda daha bilişim sınıfı oluşturulacağını bildirdi.

Hayırsever kişi ve kuruluşların katkılarının önemine değinen Çelik, eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi için devlet ve özel sektörün işbirliği içinde olması gerektiğini dile getirdi.

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Çelik, Ulaştırma Bakanlığı'nın da 25 trilyon TL değerinde bilgisayar alarak bunları okullara gönderdiğini belirterek, “Önümüzdeki süreçte çocuklarımıza çok daha kaliteli eğitim verebilmek için müfredattan altyapıya her alanda çıtayı daha da yükseltmek için uğraşıyoruz” dedi.

Hüseyin Çelik, 4,5 yılda, okullara 550 bin bilgisayar gönderildiğini ifade ederek, öğrencilerin yüzde 90'ının hızlı internet erişiminden yararlanabildiklerini söyledi. Teknolojik gelişmelerin eğitim alanına yansıtılmasının önemini de vurgulayan Çelik, “Çocuklarımızda çok büyük kabiliyetler var. Yeter ki biz onlara yeşerebilecekleri toprağı, suyu, ışığı verebilelim” diye konuştu.

Öğrencilere de seslenerek tatilde bol bol kitap okumalarını isteyen Çelik, interneti de ihtiyaçları ölçüsünde kullanmaları gerektiğini kaydetti. Çelik, velileri de uyararak çocuklarının internet başında geçirdikleri zamanı kontrol altında tutmalarını istedi.

Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan da firma olarak sosyal sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve bu kapsamda eğitime yönelik kampanyalar düzenlediklerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen işbirliğinin kendilerini son derece memnun ettiğini belirten Türktan, eğitim alnındaki eksikliklerin giderilmesi için ellerinden gelen desteği bundan sonra da vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Törende, Aliye Yahşi Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi Şükran Arzum Şiriner ile Çankaya Tevfik İleri İlköğretim Okulu öğrencisi Cevher Aksoy konser verdiler. Ayrıca öğrencilerden kurulu halk oyunları topluluğu da gösteri sundu.

Gösterilerin ardından, Bakan Çelik, Avea tarafından oluşturulan bilişim sınıfının açılışının gerçekleştirdi. Çelik, burada öğrencilerle sohbet ederek sorular sordu.