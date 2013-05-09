100 öğrencinin projelerine ödül

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Erdem, matematik ve fen bilimleri alanında gerçekleştirilen "Bu Benim Eserim Proje Çalışması"nda finale kalan 100 proje için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Eğitimin bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen vazgeçilmez ve ertelenemez bir süreç olduğunu söyleyen Erdem, yeni yüzyılın "bilgili çağı", "bilimsel ve teknolojik devrim çağı" ve "bilişim çağı" gibi ifadelerle adlandırıldığını, Türkiye'nin de bilgi ve teknoloji toplumu olan ülkeler arasındaki yerini almak için mücadele ettiğini söyledi.

Bu yıl 8'ncisi düzenlenen Bu Benim Eserim Proje Çalışması’na TÜBİTAK'ın da önemli katkılar sunduğunu anlatan Erdem, "Ödül alan 100 öğrencinin yanında projeye katılan 79 bine yakın öğrencimiz ileri de bilim adamı olacak. Ülkemizde hala bu alanda eksikler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin 4,5 katı büyüklüğündeki ABD'de bilim adamı sayısı bizim 30 katımız kadar. Bizler biliyoruz ki doğal kaynaklar çok önemli ama en büyük değer insan. Bugün yer altı zenginliğine sahip olmamasına rağmen refah düzeyi yüksek ülkeler var. Buna karşın petrol başta olmak üzere birçok zenginliğe sahip olan fakat iç savaşlar ve yoksulluklarla uğraşan ülkeler var" dedi.

Bilim ve bilim adamıyla yol alabilen, eğitimini buna entegre edebilen ülkelerin dünya sahnesinde yerini alabildiğini belirten Erdem, tarihin devlet adamlarını, bilim adamlarını ve sanatçıları unutmadığını, hazırladıkları projelerle ödül alan 100 öğrencinin, gelecek nesillerdeki yüz binlerce öğrenciye örnek olacağını dile getirdi.

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MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık da bu yıl 81 ilden 78 bin 887 proje için başvuruda bulunulduğunu belirterek, TÜBİTAK işbirliğindeki çalışmadaki elemelerle 100 projenin finale kaldığını söyledi. Bilimsel çalışmayı teşvik etmek istediklerinin altını çizen Kocabıyık, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocukları erken yaşlarda keşfedip yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, matematik ve fen bilimleri alanında bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Bu Benim Eserim Proje Çalışması"nda finale kalan 100 projenin sahibi ilköğretim öğrencileri ile danışman öğretmenlerine ödül olarak tablet bilgisayar ve dijital fotoğraf çerçevesi verildi.