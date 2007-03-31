100 öğrenciden 11'i sigara içiyor

Samsun'da yaş ortalaması 13 olan 1666 ilköğretim öğrencisi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, her yüz öğrenciden 11'inin sigara içicisi olduğu belirlenirken, sigaraya başlama yaşlarının ise ortalama 9.5 olduğu tespit edildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Samsun Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi tarafından Tekkeköy ilçesinde 1666 ilköğretim öğrencisi üzerinde yapılan ve değerlendirme aşaması kısa süre önce tamamlanan sigarayla ilgili araştırma, çocukların sigaradan korunması için acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.
Araştırma yürütücülerinden OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meftun Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal alanda ilköğretim çağındaki çocuklarda sigara içme oranlarını ve bunları etkileyen faktörleri ortaya koymak için yaptıkları araştırmada, ilginç sonuçlara ulaştıklarını söyledi.
Tütün üretilen bir ilçe olduğu için Tekkeköy'ü seçtiklerini kaydeden Ünsal, ilçede yaş ortalamaları 13 olan 1666 ilköğretim öğrencisi ile yüz yüze görüşerek, anket uyguladıklarını ve araştırma sonucuna çalışma yaptıkları alandaki öğrencilerin yüzde 11.8'inin sigara içicisi olduklarını tespit ettiklerini bildirdi.
Samsun'da 10 yıl önce yapılan bir çalışmada kırsal alandaki ilköğretim öğrencilerinin sigara içme oranının yüzde 9.9 olarak tespit edildiğini anımsatan Ünsal, kırsal kesimdeki çocuk ve gençler arasındaki sigara içenlerin sayısındaki artışa dikkati çekti.
Araştırma sonucuna göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla sigara içme oranlarının yüksek olduğunu belirten Ünsal, 793'ü kız öğrenci olan araştırmada erkeklerin yüzde 17.7'sinin sigara kullandığı tespit edilirken, bu oranın kızlarda 5.7 olarak belirlendiğini kaydetti.
Doç. Dr. Ünsal, anne babasının eğitim durumu yüksek olan öğrencilerde sigara içme oranlarının düşük olduğunu, ev ortamında anne baba ve bir yakını sigara içen öğrencilerin ise sigara içme oranlarının yüksek olduğunu söyledi.
MERAKTAN BAŞLIYORLAR
Araştırmada sigara içtikleri belirlenen öğrencilerin yüzde 65.9'unun merak nedeni ile sigaraya başladıklarını söylediklerini belirten Ünsal, yüzde 56.2'sinin sıkıntı gidermek için yüzde 22.4'ünün zevk için, yüzde 14.9'unun arkadaşlarından etkilendiği için yüzde 10.5'inin anne babasından ve çevresindekilerden etkilendikleri için yüzde 7.2'sinin de televizyon ekranına gelen içicilerden etkilendiklerini belirttiklerini bildirdi.
Araştırmaya katılan öğrencilerden sigara içenlerin yüzde 21.3'ünün, içmeyenlerin ise yüzde 3.6'sının yaşlandıklarında sigara içmeyi düşündüklerini belirttiklerini kaydeden Ünsal, şu bilgeleri verdi:
“Ülkemizde ne yazık ki sigaraya başlama yaşı her yıl daha aşağılara çekiliyor. Bu araştırmada ilköğretim çağındaki sigara içenlerin sigaraya başlama yaşının 9.5 olduğunu tespit ettik. Sigaranın yol açtığı sağlık sorunları düşünüldüğünde ve sigarayla başlayan diğer madde bağımlılıkları da göz önüne alındığında bu çok ciddi bir yaş. Üstelik sigaraya başlayan çocukların ileride sigarayı bırakma olasılıkları da düşük. Geç kalmadan çocukları sigaradan ve onun yol açacağı tehlikelerden korumak için acil önlemler alınmalı.”
AİLE BİREYİ VE ARKADAŞ ETKİSİ
Bunun erken yaşlarda verilecek sigara karşıtı eğitimle başlaması gerektiğini de ifade eden Ünsal, “Araştırmada sigara içme alışkanlığında aile bireyleri ve yakın arkadaşların önemli rolü olduğunu belirledik. Bu konuda risk grubu olan ilköğretim öğrencilerine yönelik yapılacak eğit çalışmalarının aile, okul ve sosyal aktivite alanlarını içermesi ise son derece önemlidir” diye konuştu.
Doç. Dr. Ünsal, tüm dünyada 13-15 yaş grubu ilköğretim çağındaki çocuklarda sigara içme oranının yüzde 8.9 olduğunu da söyledi.
Araştırma kapsamında 700 ilköğretim öğretmeni ile de yüz yüze görüşüldüğünü kaydeden Ünsal, yakın zamanda öğretmenlerin sigara içme alışkanlığı konusunda öğrenciler üzerindeki etkilerini de değerlendireceklerini bildirdi.
UZMAN GÖRÜŞÜ
OMÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı da psikolojideki “yükleme kuramı”na göre, çocukların bilinç altına farkında olunmadan sigara içmenin bir yetişkinlik göstergesi olduğunun kazındığını savundu.
Ebeveynlerin çocuklarına sigaranın zararlı olduğunu anlatırken, çevredeki amca, teyze, öğretmen veya doktor gibi büyüklerin de sigara içtiğini söyleyen çocuklara genel olarak “ama onlar büyük” şeklinde karşılık verilmesinin çocuğun bilinçaltında “büyükler sigara içer, sigara içmek bir büyüme göstergesidir” mantığı içinde yer ettiğini belirtti.
Bu nedenle özellikle ergenlik çağındaki çocukların sigarayı bir yetişkin olma göstergesi olarak kullandıklarının altını çizen Ersanlı, “Çocuğa sigaranın zararlı bir şey olduğu anlatılırken, çevrede sigara içen örnekler için de “evet onlar da içiyorlar ama kendilerine zarar veriyorlar” şeklinde yanıt verilmeli. Çocuğa “ama onlar büyük” şeklinde karşılık vermek dolaylı olarak “sen de büyüyünce içebilirsin” demektir. Çocuğu dolaylı olarak sigara içmeye teşvik etmektir” diye konuştu.
Çocukların çevrelerindeki insanları kendilerine model aldıklarının altını çizen Ersanlı, sigara içen kişilerin çocukların önünde bu eylemi gerçekleştirmemelerini, “sen neden içiyorsun” sorusuna da çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmemeleri gerektiğini vurguladı.
“Yatıştırıcı olduğu için rahatlamak için ya da zihnimi açtığı için içiyorum” gibi yanıtların da çocuklar üzerinde teşvik edici etkisi olduğunu savunan Ersanlı, şunları kaydetti:
“Bu tür yanıtlar da toplumun farkında olmadan yaptığı teşviklerdir. Sigarayla ilgili savunma mekanizmaları geliştirmek yerine olumsuzluklarının ortaya koyulması çok önemli. Çocuğa “evet içiyorum ama çok zararlı olduğunu biliyorum ve bırakmak istiyorum” şeklinde yanıt vermek daha doğru. Büyümenin, gelişmenin zararlı davranış biçimleri ile olmayacağını, kim içerse içsin yapılanların zararlı olduğu anlamı yüklenmeli. Biz okullarımızda sigaranın zararları konusunda ne kadar eğitim verirsek verelim, sorunu temelinden çözmedikçe sigaraya karşı verilecek hiçbir mücadele tek başına yeterli olmayacaktır.”