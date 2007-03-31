100 öğrenciden 11'i sigara içiyor

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Samsun'da yaş ortalaması 13 olan 1666 ilköğretim öğrencisi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, her yüz öğrenciden 11'inin sigara içicisi olduğu belirlenirken, sigaraya başlama yaşlarının ise ortalama 9.5 olduğu tespit edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Samsun Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi tarafından Tekkeköy ilçesinde 1666 ilköğretim öğrencisi üzerinde yapılan ve değerlendirme aşaması kısa süre önce tamamlanan sigarayla ilgili araştırma, çocukların sigaradan korunması için acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Araştırma yürütücülerinden OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meftun Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal alanda ilköğretim çağındaki çocuklarda sigara içme oranlarını ve bunları etkileyen faktörleri ortaya koymak için yaptıkları araştırmada, ilginç sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

Tütün üretilen bir ilçe olduğu için Tekkeköy'ü seçtiklerini kaydeden Ünsal, ilçede yaş ortalamaları 13 olan 1666 ilköğretim öğrencisi ile yüz yüze görüşerek, anket uyguladıklarını ve araştırma sonucuna çalışma yaptıkları alandaki öğrencilerin yüzde 11.8'inin sigara içicisi olduklarını tespit ettiklerini bildirdi.

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Samsun'da 10 yıl önce yapılan bir çalışmada kırsal alandaki ilköğretim öğrencilerinin sigara içme oranının yüzde 9.9 olarak tespit edildiğini anımsatan Ünsal, kırsal kesimdeki çocuk ve gençler arasındaki sigara içenlerin sayısındaki artışa dikkati çekti.