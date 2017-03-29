100 öğrenci kodlamada yarıştı

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Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye’nin liseler arası kodlama festivali CodeFest, bu yıl ikinci kez öğrencileri buluşturdu. CodeFest, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde (ÜAL), 28 okuldan 100’den fazla yarışmacının katılımı ile düzenlendi. Güne üç saatlik bir çalıştay ile başlayan yarışmacılar; robotik, metin analizi, paralel programlama ve lamda kalkülüs hakkında eğitim görme fırsatı buldular. Çalıştaylar, Türkiye’nin saygın üniversitelerinden öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Yaklaşık üç saat süren eğitimin ardından yarışma başladı. Katılımcılar, 5 saat süren yarışmada 8 soruyu çözmek için kendi seçtikleri programlama dilinde algoritmalar yazdı. Birinci olan takım Kadıköy Doğa Koleji ve Akım Koleji’nden “Skaksjks”nin üç üyesi 6 soru çözerek Macbook Air, ikinci takım Çapa Fen Lisesi ve Özel Florya Anadolu Lisesi’nden “cay_kasigi”nin üyeleri Google Chromebook, üçüncü takım İstanbul Lisesi’nden “İEL”in üyeleri ise Raspberry Pi 3 Media Center kiti kazandı.