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100 kız çocuğuna kodlama eğitimi

#Kız Öğrenci#Kodlama#11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
100 kız çocuğuna kodlama eğitimi

‘Haydi Kızlar Kodlamaya’ projesi kapsamında Gemlik’te 60 kız çocuğunu ‘coder’ olarak yetiştiren Borusan, projeyi İstanbul’a taşıyor. Borusan’ın Sefaköy ve Halkalı fabrikalarındaki çalışanlarının 7-14 yaş arası toplam 100 kız çocuğuna daha bilgisayar programlama eğitimi verilecek.

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Türkiye’de kadının konumunun güçlendirilmesi konusunu temel sorumluluk alanlarından biri olarak gören Borusan, bu çerçevede Mart 2016’da kız çocuklarının geleceğe daha eşit şartlarla adım atabilmesi için ‘Haydı Kızlar Kodlamaya’ projesini başlattı. Gemlik’te 60 kız çocuğuna kodlama eğitimi aldıran Borusan, projenin bir sonraki aşamasını Sefaköy ve Halkalı fabrikalarındaki çalışanlarının da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu kapsamda  7-14 yaş arası toplam 100 kız çocuğuna daha bilgisayar programlama eğitimi verilecek. Bu eğitimle kız çocukları elektroniğin temel prensipleri, oyun, animasyon ve hikaye programlama, basit elektronik modüller ve 3D printing entegrasyonunu kullanarak basit robotlar tasarlama konusunda dersler alacaklar. 

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2012 yılında ilan edilen ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. ‘Haydi Kızlar Kodlamaya’ projesinin de, bu özel günün amaçlarıyla örtüşen bir uygulama olduğu belirtiliyor.

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#Kız Öğrenci#Kodlama#11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

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