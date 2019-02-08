100 çocuğu mutlu edecekler

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Faaliyet gösterdiği bölgenin, yerel kalkınmasına da büyük önem verdiğini belirten Panasonic Eco Solutions Türkiye, bölgelerin toplumsal öncelikleri konusunda sorumluluk almaya devam ettiğini söyledi. 100’üncü yıl dönümü anısına gerçekleştirilecek olan ‘100 Çocuk, 100 Mutluluk’ projesi için hazırlanan protokol, Sancaktepe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu; Şube Müdürü Osman Afacan; Panasonic Eco Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa ve Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok’un katılımıyla imzalandı.

‘DAHA İYİ BİR YAŞAM, DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN FAALİYET GÖSTERİYORUZ’

Tatsuya Kumazawa, Panasonic Eco Solutions Türkiye tesislerinde imzalanan protokolün ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Panasonic, tüm dünyada ‘Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’ hedefiyle faaliyet gösteren ve topluma katkıyı yedi kurumsal ilkesinden biri olarak önemle ele alan, sosyal sorumluluk duyarlılığı konusunda örnek şirketlerden biri. Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak biz de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamak için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda, faaliyet gösterdiğimiz bölgenin çevresel ve toplumsal öncelikleri konusunda sorumluluk almak üzere hayata geçirdiğimiz ‘Yerel Kalkınmaya Destek’ projesine devam ediyoruz. Enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konusuna yardımcı olmak için yürüttüğümüz ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin’ projemizi ve mesleki eğitime katkı için de ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek’ projemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçireceğimiz, ‘100 Çocuk, 100 Mutluluk’ sosyal sorumluluk projesiyle de Sancaktepe’de yaşayan çocukların hayatına mutluluk katmayı hedefleyeceğiz. Bu proje için ‘Sancaktepe Milli Eğitim Müdürlüğü’ tarafından belirlenecek olan 100 çocuk, birçok sosyal ve kültürel aktiviteden yararlanma imkânı bulacak.”