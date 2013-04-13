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100 bin öğrenciye geri dönüşüm dersi

100 bin öğrenciye geri dönüşüm dersi

Küçükçekmece İlçesi’ndeki 115 okulda 100 bin öğrenciye ‘geri dönüşüm dersi’ verilmesi için çalışma başlatıldı.

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Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile  PAGEV’in kuruluşuna öncülük ettiği geri dönüşüm işletmesi PAGÇEV arasında imzalanan protokolle, ilçedeki 115 okulda 100 bin öğrenciye geri dönüşüm dersi verilmesi için protokol imzalandı. ‘Geri Dönüşümle Büyüyoruz’ başlıklı proje ile önce Küçükçekmece’de daha sonra da tüm İstanbul ve Türkiye genelindeki öğrencilere geri dönüşüm dersi verilmesi hedefleniyor.
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamit Çakır, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal, PAGEV Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Yayla ve Ömer Durmuşoğlu ile PAGÇEV ekibinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.
Protokol çerçevesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak başta plastik olmak üzere ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda eğitim verilecek. Böylece çevre ve geri kazanım yöntemlerinde çocukların bilinç düzeyleri arttırılacak ve daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulacak.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal, “Geri dönüşüm konusunda duyduğumuz hassasiyetimizi eğitim misyonumuzla birleştirdik. İlk olarak Küçükçekmece’de başlayan yolculuğumuzu ilerleyen süreçlerde tüm Türkiye’ye yayacağız. PAGÇEV ‘Geri Dönüşümle Büyüyoruz’ projesi eğitimleri ile ilk olarak Küçükçekmece’deki 115 okulda yaklaşık 100 bin öğrenciye ulaşacağız. Eğitimlerimizle geri dönüşüm bilincine sahip nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağız” dedi.

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