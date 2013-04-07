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100 bin öğrenciye diş taraması

İstanbul Küçükçekmece İlçesi’nde ‘Hayata Sağlıkla Gülümse Projesi’ başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Küçükçekmece Belediyesi,  İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle yürütülen çalışmayla 100 bin öğrencinin diş taramasından geçirilmesi hedefleniyor. 2 Nisan’da başlatılan proje kapsamında tüm ilk ve orta dereceli okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları yapılacak. Eğitim seminerleri verilecek ve tedavi hizmetleri sunulacak. Bu yarıyılda 10 bin öğrenciye ulaşması beklenen çalışma 5 yıl süreyle devam edecek.
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