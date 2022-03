100 bin öğrenci buruk

Haberin Devamı

Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim mesajı gönderilerek memleketlerine çağırıldığı Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile İdil, Diyarbakır’ın Sur, Mardin’in Dargeçit ilçelerinde öğrenciler, bazı yazılı ve performans notlarının olmaması nedeniyle bugün karne alamayacak. Bölgedeki öğrencilerin girebildikleri yazılı notları e-okul sisteminde görülebilecek.

PKK terörü ve teröristlere yönelik operasyonlar kapsamında sokağa çıkma yasakları nedeniyle ilk yarıyıl boyunca eğitim öğretimin sağlıklı yürümediği, eğitimcilerin “kayıp yıl” uyarısı yaptığı bölgedeki öğrenciler için yoğun bir kurs programı hazırlanıyor. Sınavlara girecek 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine yarıyıl tatilinde hazırlık, destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Ders yılının birinci döneminde, okulların kapalı olması nedeniyle bu öğrenciler için devamsızlık kuralları işlemeyecek. Bölgedeki okulların birçoğunda her dersten sadece birer yazılı yapıldığını belirten Eğitim-Sen Cizre Şube Başkanı Osman Tetik, şunları söyledi:

ÖĞRETMEN YOK

“Eğitim zaten 10 gün geç başladı. Bu nedenle eksik konular da vardı. Bunun üzerine bir de operasyonlar ve öğretmenlerin ilçelerden çekilmesi öğrencileri eğitimsizliğe mahkum etti. Öğrenciler, okula gidemedikleri için ne yazılı ne de sözlü notları var. Dönem notunun oluşması için gerekli şartlar sağlanamadığından karne de verilemiyor. Not olsa bile ilçeden giden öğretmenler dönmediği için karne verecek öğretmen de yok.”

Eğitim-Sen Şırnak Şube Başkanı Serhat Uğur da, bölgede eğitimden bahsedilemeyeceğini belirtererek, “Karnenin mantığı öğretilenlerin ölçülmesi, sınav yapılması ve notların belirlenmesidir. Bölgede eğitim olmadığı için notların yansıyacağı bir karne yok. Karne hazırlanacak olsa bile notları sisteme girecek öğretmen de yok. Binlerce öğrenciye bugün karne vermeyeceğiz” dedi.

2. DÖNEM 8 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

OKUL öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 17 milyon 535 bin 236 öğrenci ve 985 bin 362 öğretmen, bugünden itibaren yarıyıl tatiline başlayacak. Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı, 8 Şubat-17 Haziran 2016 arasında yapılacak. İkinci dönem 8’inci sınıf öğrencileri, TEOG kapsamında 27-28 Nisan’da ortak sınavlara girecek. Mazeret sınavları da 14-15 Mayıs’ta yapılacak. Kamplarda 80 bin, devlet okullarında 70 bin, şehirlerdeki geçici eğitim merkezlerinde 165 bin olmak üzere, toplam 315 bin Suriyeli öğrenci de yarıyıl tatiline girecek. Liselerin 12’nci sınıflarında okuyan öğrenciler de ikinci dönem, üniversiteye giriş maratonu yaşayacak. Üniversite adayları 13 Mart’ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS), 18, 19, 25 ve 26 Haziran’da Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girecek.

ZAYIF NOTLARI HEMEN KONUŞMAYIN

UZMANLAR öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve eğlenmelerini önerirken, sınava gireceklere de ders çalışmayı ihmal etmemeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, velilere “Tatilde velilerimize de rica ediyoruz çocukları yormasınlar” diye seslendi. Uzmanlar ise ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

- İlk gün zayıf notlar hakkında çok konuşmayın, onları korkutmayın. İyi gelen derslere yönelin. Kötü notlar hakkında sonraki günlerde söz edin.

- Yüksek notlara karşı, “çok zekisin, çok akıllısın” gibi tepkiler vermeyin. Onu çalıştığı ve iyi not almak için gösterdiği gayretler için takdir edin.

- Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunun.

- Başka çocukları örnek göstererek kıyaslamayın.

- Çocukları yeni döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

- Notları nasıl olursa olsun her durumda ona güvendiğinizi ve sevdiğinizi hissettirin.