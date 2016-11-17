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100 bin liralık bilim ödülüne başvurular başladı

#Bilim Ödülü#Bilim İnsanı#Başvuru
100 bin liralık bilim ödülüne başvurular başladı

“Beslenme, araştırma, eğitim programları ve diğer girişimleri destekleme” hedefiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Sabri Ülker Bilim Ödülü’ yarışması başvuruları başladı. Yarışmanın bu yılki teması ‘Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı’ olan ödüle dünya çapında çalışmalar yürüten bilim insanlarının katılımı bekleniyor. Yarışmada birinci olan proje sahibine, 100 bin TL ödül verilecek.

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Akademi, endüstri ve araştırma enstitülerindeki bilim insanlarını desteklemek, teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmayı amaçlayan Sabri Ülker Bilim Ödülü, bu yıl dördüncü kez verilecek. Sabri Ülker Vakfı’nın ilk kez 2014 yılında hayata geçirdiği ‘Sabri Ülker Bilim Ödülü’ yarışmasının bu seneki teması ‘Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı’ olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 15 Mart 2017 olarak açıklanan ve katılım üst yaş sınırının 45 olduğu yarışmada tamamlanmış projelerle sadece İngilizce başvuru yapılabiliyor. Tüm dünyadan birçok bilim insanının hem davetli hem de yarışmacı olarak katılacağı ödül töreni, 3 Mayıs 2017’de Sabri Ülker Vakfı tarafından iki yılda bir İstanbul’da düzenlenen 4’üncü Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nde gerçekleşecek ve proje sahibine 100 bin TL ödül verilecek. Genç bilim insanlarını ve bilimsel araştırmalarını teşvik amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve dünyadan akademi, endüstri ve araştırma enstitülerinden bireysel ya da ekip olarak başvuru yapılabiliyor.

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2016 Ödülü DNA- Barkodlama Teknolojisine verilmişti

2016 Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne, ‘DNA-Barkodlama Teknolojisi’ yöntemi ile kanserle savaşta yeni, sürdürülebilir ve ekonomik tedavi yöntemlerinin keşfine de ışık tutan projesiyle Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Birsoy ve ekibi layık görülmüştü. ABD Rockefeller Üniversitesi’nde kanser ve metabolizma ilişkisine yönelik çalışmalarıyla devam eden Yrd. Doç. Dr. Birsoy, ödülünü Mayıs 2016’da Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda, 2012 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Brian Kobilka’nın elinden almıştı.

 

 

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#Bilim Ödülü#Bilim İnsanı#Başvuru

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