100 bin derslik açığı var

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Bütçeden en fazla ödenek alan bakanlık olan MEB’in 2007 yılında yatırım programına aldığı derslik sayısı 25 bine yaklaştı. MEB verilerine göre, bakanlık 2007 yılında okulöncesi için 29 bin 60 öğrencilik bin 453 adet derslik yatırımı yaptı. MEB’in en fazla ödenek ayırdığı alan olan ilköğretim alanında ise yapılan derslik sayısı 19 bin 880 adedi buldu. İlköğretim alanında yapılan yatırımlar arasında 5 bin 200 öğrenci kapasiteli 11 adet yatılı bölge ilköğretim okulunun yanı sıra, 50 adet lojman, 19 adet spor salonu, 32 adet çok amaçlı salon, 22 adet pansiyon bulunuyor.



MEB’ni ortaöğretim alanında yaptığı yatırımlar arasında da 5 adet özel eğitim okulu ile 5 adet rehberlik araştırma merkezi de var. MEB ayrıca 13 adet Fen Lisesi’nin yanı sıra 3 bin 250 öğrenci kapasiteli 13 pansiyon, 53 adet de müstakil öğrenci pansiyonu, 6 adet Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 14 Anadolu Öğretmen Liseli yatırımı da yaptı. MEB, 2007 yılında 2 bin 410 derslikli 129 adet lise yatırımı yaparken, ortaöğretim alanında yatırım programına alınan derslik sayısı 3 bin 540 adet oldu. Ortaöğretimde yeniden yapılandırma sürecine giren MEB, mesleki eğitim alanında iyileştirmelerin yanı sıra, bin 364 adet de derslik yatırımı yaptı. MEB’in yatırım programına aldığı spor salonu ise toplamda 92’yu buldu.



"30 MEVCUTLU SINIFLAR İÇİN DERSLİK AÇIĞI 100 BİN"

MEB, derslik açığını kapatmak için çalışmalarını sürdürürken, bu açığın Türkiye genelinde 100 bin olduğu belirtiliyor. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), geçen ay yaptığı basın açıklamasında öğrenci sayısının artmasıyla birlikte okul, derslik ve öğretmen açığının büyüdüğüne dikkat çekmişti. Hala okulsuz köylerin bulunduğuna işaret eden Eğitim-İş, sınıf mevcutlarının 30 kişilik olarak düzenlenmesini sağlamak amacıyla 145 bin öğretmenin yanı sıra 100 bin adet de dersliğe ihtiyaç bulunduğunu bildirmişti.