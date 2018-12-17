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100 bin çocuğa girişimcilik öğretildi

#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı#Hacettepe Üniversitesi
100 bin çocuğa girişimcilik öğretildi

MEB, Hacettepe Üniversitesi ve diğer paydaşlar tarafından yürütülen 'STEM Makers Fest/Expo' etkinlikleriyle üç yılda 100 bin çocuk ve gence girişimcilik anlatıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hacettepe Üniversitesi ve diğer paydaşlar tarafından yürütülen 'STEM Makers Fest/Expo' etkinlikleriyle üç yılda 100 bin çocuk ve gence girişimcilik anlatıldı. Halkın bilim ve teknoloji ile etkileşimine imkân sağlayan çok yönlü bir etkinlik olarak bilinen STEM Makers Fest/Expo'da katılımcılara eğitici, merak uyandırıcı ürünler ile atölye çalışmaları gerçekleştirme olanağı sağlanıyor.

STEM, fen (Science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşuyor. 'Maker' kültürü de teknoloji ile 'kendin yap' kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akım olarak biliniyor. Son üç yıldır düzenlenen ve yaklaşık 100 bin kişiye ulaşılan etkinlik kapsamında katılımcılara robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar gibi atölyelerde yapılan ürünler tanıtılıyor.

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Hacettepe Üniversitesi, 'STEM Makers Lab' ve STEM Makers Fest /Expo Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, etkinliği Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirti. Etkinliklerde 100 bin kişiye ulaştıklarını anlatan Çakmakcı, "Amacımız küçük yaşta çocuklara girişimciliği öğretmek. STEM dediğimiz, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi kavramları daha bütünsel bir şekilde yaşamak ve gündelik problemleri çözecek bireyler yetiştirmek. Girişimci ruhu olan bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. İnovasyona ihtiyacımız var. Gençlere inovasyon ruhunu vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle rekabet etmenin yolunun girişimcilikten geçtiğini anlatan Çakmakcı, bu kapsamda etkinliklere devam edeceklerini ve ilk etapta 100 bin kişiye daha ulaşmak istediklerini söyledi.

'ÇOCUKLARA ÖZ GÜVEN KAZANDIRIYOR'
Bu tür etkinliklerin yerel kapsamda da yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Çakmakcı, bu sayede daha güzel geri dönüşlerin alınabileceğine belirtti. Etkinliğe herkesin farklı açıdan yaklaşması gerektiğini aktaran Çakmakcı, şöyle devam etti:
"Yapılan bu tür inovasyonların sergilenmesi çocuklara öz güven kazandırıyor. 'Bunları bizimkiler mi yapmışlar? Bunları Türk mühendisler mi yapmışlar?' diye soruyorlar. Onları biraz daha heyecanlanıyor ortaya çıkan malzemeler. Bizde bu ruhu kazandırmaya çalışıyoruz. Startup firmalarına (Hem büyüme hem de gelişme özelliklerini taşıyan, farklı projeler ve yeni girişimler yapan işletmeler) rol veriyoruz burada. 2015'den beri bu etkinliği yapıyoruz. Şu an çok önemli konumlara gelen startup firmaları da yarattık. Bu açıdan da mutluyuz  açıkçası."

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#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı#Hacettepe Üniversitesi

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