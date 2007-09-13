100 bin çocuğa çanta ve kırtasiye

Haberin Devamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ömer Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, “Eğitim için ne yapsak az” düşüncesinden hareketle 1998 yılında başlatılan kırtasiye ve çanta yardımlarının, her geçen yıl artan sayıda öğrenciye ulaşarak sürdüğünü belirtti.

Öksüz, kırtasiye ve çanta yardımlarının 9 yıllık süre içinde toplam 404 bin ilköğretim öğrencisine ulaştığını kaydetti.

Bu arada, çantada yer alan kırtasiye malzemeleri arasında yazı defteri, resim defteri, bir deste kalem, silgi, kalem açacağı, pergel, cetvel ile pastel ve kuru kalem boya gibi eşyaların bulunduğu belirtildi.