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100/2000 YÖK Doktora Bursu sonuçları açıklandı

#YÖK#Doktora#Burs
100/2000 YÖK Doktora Bursu sonuçları açıklandı

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından desteklenmesi uygun bulunan üniversiteler ve alanları açıklandı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan üniversiteler ve alanları açıklandı. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık 2016-12 Ocak 2017 tarihleri arasında üniversitelerin yaptığı başvurular sonucunda yapılan değerlendirmelerle YÖK tarafından desteklenmesi uygun bulunan üniversiteler ve alanları aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Kapsamında Başkanlığımız Tarafından Desteklenmesi Uygun Bulunan Üniversiteler ve Alanları

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Kapsamında Başkanlığımız Tarafından Desteklenmesi Uygun Bulunan Alanlar ve Üniversiteleri

 

 

 

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