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‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ miktarı açıklandı... Kime, ne kadar burs verilecek?

#YÖK#Yükseköğretim Kurulu#Doktora
‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ miktarı açıklandı... Kime, ne kadar burs verilecek

YÖK tarafından ‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ ile ilgili usul ve esasları güncellendi. Böylece herhangi bir iş yerinde çalışan ve çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarı ve süreleri açıklandı. Buna göre çalışmayanlara verilecek burslar 2 bin, çalışanlara verilecek olanlar ise 500 TL olarak belirlendi. Burslar mart ayından itibaren aylık olarak ödenecek.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  ‘Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yaptı. ‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ alacak öğrencilere verilecek burs miktarı ve süresi belirlendi. Buna göre çalışmayanlara aylık 2 bin, çalışanlara verilecek burs miktarı ise 500 TL olarak belirlendi. Burslar mart ayından itibaren aylık olarak ödenecek. YÖK’ün açıklamasında şöyle denildi:

YÖK Doktora Burs Programı öğrenci başvuruları başladıYÖK Doktora Burs Programı öğrenci başvuruları başladı

“Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’ güncellenerek Yürütme Kurulu’nun 31 ocak 2018 tarihli toplantısında kabul edildi. Usul ve Esaslar’ın ‘Burs miktarı, süresi ve ödemeler’ başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca herhangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarının 2018 Mart’tan itibaren aylık 2 bin TL olarak belirlenmesi ile üçüncü fıkrasında yer alan hüküm uyarınca Usul ve Esaslar’ın 6. Maddesinin (ç) fıkrasında belirtilenler hariç, herhangi bir iş yerinde çalışan öğrencilere verilecek burs miktarının 2018 Mart’tan itibaren aylık 500 TL olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.”

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BAŞVURULAR 12 ŞUBAT’A KADAR
YÖK tarafından yürütülen ‘100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’nın üçüncü çağrı döneminde 70 üniversiteye 2 bin kontenjan verildi. Bu üniversitelerce yapılacak ilanlara 12 Şubat’a kadar başvurulabilecek. 

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#YÖK#Yükseköğretim Kurulu#Doktora

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