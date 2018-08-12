'100/2000 Bursu' için 4. çağrı dönemi

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Program kapsamında 75 üniversitedeki 100 alan ve 392 alt alanda burs verilecek. Programa T.C. vatandaşı olan lisans veya yüksek lisans mezunları başvurabilecek. Aday eğer doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olması gerekecek. Bu yıl burs verilecek adaylarla ilgili bir yenilik de yapıldı. Üniversitelere verilen kontenjanlara 657 sayılı kanun kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilere de burs verilmesi kararlaştırıldı. Değerlendirmeler sonunda kabul edilecek bursiyerlere aylık 2 bin TL ödenecek. Başvuru ve değerlendirme süreci 14 Eylül’e kadar tamamlanacak. Başvuru tarihleri ve koşulları belirlenen üniversitelerin internet sitelerinden ilan edilecek.



100 ALAN VE 392 ALT ALAN

Burs programı kapsamında şimdiye kadar 2 bin 200 öğrenci ayda 2 bin TL burs aldı. 1 ve 2 Ağustos’ta, 106 öğretim üyesinin katılımıyla yapılan panel değerlendirmeleri sonunda ilgili alanlarda başarılı bulunan üniversiteler ve kontenjanları belirlendi. Çalışma sonunda, aralarında Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Dokuz Eylül, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın da bulunduğu 75 üniversiteye 100 alan ve 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesi uygun görüldü. Belirlenen öncelikli alanlar arasında ise insan beyni ve nörobeyinden moleküler biyoloji ve genetiğe, bilim tarihinden felsefeye, mekatronikten hidrojen ve yakıt pillerine 100 alan bulunuyor. ‘100/2000 Doktora Bursu’ kapsamındaki üniversiteler ve alanlar YÖK’ün internet sitesinden öğrenilebilir.