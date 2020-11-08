10 yıllık okulun artık öğrencisi var

Muş Alparslan Üniversitesi, Muş şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede dağın yamacına kurulmuş bir okul. Kapısında Alparslan’ın heybetli heykeli karşılıyor gelenleri. 2007 yılında kurulan üniversitede dokuz fakülte var. Onlardan biri de iletişim fakültesi. 2010 yılında açılmıştı fakülte ancak YÖK’ün istediği şartlar bir türlü sağlanamadığı için öğrenci alımı yapılamadı. Dekanı vardı, birkaç öğretim görevlisi de vardı fakat kadro tamamlanamayınca öğrenci alımları gecikti. Ta ki 2020-2021 eğitim öğretim yılına kadar. Bu yıl ilk öğrenciler adım attı fakülteden içeri. 52 genç, gazetecilik bölümüne başladı. Yakın zamanda diğer bölümlerin de açılacağını söyleyen fakülte dekanı Tamella Aliyeva, en az üniversiteye yeni başlayan öğrenciler kadar heyecanlı.

YOKLUKTAN PROFESRÖLÜĞE

Dekan Aliyeva’nın hikayesi de 10 yıllık okulu öğretime başlatması kadar ilginç:

“Azerbaycan Karabağ’da doğdum. Yani şimdilerde en çok konuşan bölgede… Annemi bir yaşında, babamı 17 yaşındayken kaybettim. Her genç kızın hayali olur. Ben hep yazmak istiyordum çocukluğumdan beri. 1969 yılında Haydar Aliyev Azerbaycan’da Jurnalistika (gazetecilik) açıköğretim bölümünü fakülteye çevirdi. Ben o fakülteyi birincilikle kazandım ve okulun hem ilk öğrencilerinden hem de ilk mezunlarından biri oldum. 51 yıl sonra profesör olarak Muş’taki İletişim Fakültesinin Gazetecilik bölümünü açmak da bana nasip oldu.

'İNSAN BURADA NASIL YAŞAR?' DEDİM

Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. 2006 Mart ayında bir konuşma yapmak için gelmiştim ilk kez Muş’a. Her yer kar ve çamurdu. Hava çok soğuktu. Dedim ki 'İnsan burada nasıl yaşar?'. Konuşmamı yaptım ve gittim hemen. Aradan 10 yıl geçti. 2016 yılında tekrar bir sempozyum için çağırıldım. Şehir bayağı değişmiş ve güzelleşmişti. O sırada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yapıyordum. Rektör bey bana, ‘Siz iletişim fakültesi kökenlisiniz. Sizi buraya aldıralım’ dedi. Ben de olur dedim ve o gün bugündür buradayım.

BİNAMIZ BİLE YOKTU

İlk geldiğimde iletişim fakültesi vardı ama bina bile yoktu. Kadromuz kısıtlıydı. Biz de diğer fakültelerin derslerine giriyorduk. Fakültenin kurulabilmesi için en az üç doktor öğretim üyesinin ve bir profesörün olduğu beş kişilik kadro gerekiyor. Buradan kadrosunu alıp çeşitli mazeretlerle gidenler de oldu. Biz tam ekibi kurduk derken hayallerimiz hep yarım kaldı. Kadro verdiğimiz hocalara ümit bağlamıştık ama olmadı. Yine de pes etmedik. Sonunda açabildik okulu. Şimdiki ekibimiz çok hevesli. Kimse işten kaçmadı. Tüm hocalarımızın emeği çok bu günlere gelmemizde

BU KADAR ÖĞRENCİ BEKLEMİYORDUK

Burası zor bir coğrafya. Herkes göze alamıyor gelmeyi. Biz 25 öğrenci gelse bile şükür diyorduk. Ama 52 öğrenci geldi. Şimdi onları güzel bir gelecek bekliyor. Gazeteci devletin aynasındır. Amacımız doğruyu üslubuna uygun şekilde yazan gözü açık gazeteciler yetiştirmek.”

Tülay Yazıcı (Halkla İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi): İlk kez 2013 yılında geldiğimde hiçbir kadro yoktu. Yüksek lisans ve doktorayı tamamlayıp geri gelmek gerekiyordu. Eğitimimi bitirip geri geldim. Geçen yıldan bu yana aktif görevime başladım. 2-3 yıl daha dışarıda kalabilirdim. Süremden önce döndüm aslında. Bir an önce okulu açmamız gerekiyordu. Birilerinin burada olması gerekiyor ki o fakülte açılsın. Yoksa hep askıda kalacaktı işler. Geldik ve gerçekleştirdik el birliğiyle. Güzel bir ekibimiz var. Sırayla radyo, sinema, televizyon ve halkla ilişkiler bölümlerini de açacağız. Öğrenciler de şanslı bence çünkü herkesin heyecanı çok yüksek.

Mahir Erol (Öğrenci): 2015 yılında mezun oldum. Her sene girdim üniversite sınavlarına. Farklı bölümler kazandım ama şehir dışında olduğu için gidemedim. Yedi kardeşiz ve en küçükleri de benim. Anne babam yaşlı oldukları için onları bırakıp gidemedim uzağa. Buraya bu fakültenin açılması en çok beni mutlu etti diyebilirim. Muşlu gençler için de büyük fırsat oldu. Üniversite ortamına yeni girdik. Çok başka bir heyecan benim için. Okulların açılmasını dört gözle bekliyorum.

Ayşenur Ruzibaki (Öğrenci): Dünyada her insanın bir yaratılma amacı var. Toplumda oluşan olayların çoğunun iletişimsizlikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bir iletişimci olmak istedim. Gazeteci sadece haber vermez aynı zamanda toplumu yönlendirir. Benim de kendi çapımda bir payım olsun istedim ve bu bölümü tercih ettim. İlk öğrencileri olduğumuz için bizim için de avantajlı olacak. Daha kıymetli olacağız bence.