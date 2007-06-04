10 yıllık kardeşlik

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Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi ve Almanya'nın Suttgart kenti GHWR-Eberdinger okulları yöneticileri ve öğrencileri arasında “kardeş okul” uygulaması kapsamında 10 yıl önce başlayan yakınlaşma, kalıcı bir dostluğa dönüştü.

Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi yöneticilerinin daveti üzerine Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi beldesine gelen GHWR-Eberdinger Okulunun yönetici, okul aile birliği, belediye meclis üyeleri, Türk dili ve kültürü dersleri öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 17 kişilik grup, yörenin turistik ve tarihi güzelliklerini gezdi.

GHWR-Eberdinger Okulu Müdürü Traugott Ruske, yıllar önce temeli atılan Türk-Alman dostluğunun daha da gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini, ülkesinde, Türkiye'nin ve yörenin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Ruske, Türkiye ve Türk halkının bilim ve kültürde geri kalmış gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade ederek, şöyle dedi:

“Ben yaklaşık 9 yıldır Türkiye'ye gelip kültürel incelemelerde bulunuyorum. Bizlere anlatılan Türkiye ile gelip gördüğüm Türkiye arasında büyük fark var. Türk insanı çok cana yakın ve sıcak. Türkiye'de beklenenin üzerinde konukseverlik gördük. Türkiye, geri değil, tam tersine modern ve yüzünü batıya dönmüş bir ülke.”

Türkiye'nin AB'ye koşulsuz olarak kabul edilmesi gereken bir ülke olduğunu savunan Ruske, şöyle konuştu:

“Türkiye, zaman geçirilmeden AB'ye kabul edilmeli. Eğer AB ülkeleri, Türkiye'yi kendi arasına alacaksa oyalama taktiğinden vazgeçmeli. Demokratik gelişmeler konusunda da Türkiye'nin önemli mesafeler aldığını yakından biliyoruz. Biz eğitimciler bunun farkındayız. Türkiye, AB dışında bırakılmayı hak etmeyen bir ülke. Türkiye ve Türk halkına karşı

ön yargıların silinmesi ve ortadan kaldırılması için bir Alman eğitimci olarak yoğun çaba sarf ediyorum. Bizim sağladığımız dostlukların, kurumlar arasında da sağlanmasından yanayım. Dostlukların daha da gelişip uzun yıllar süreceğine inanıyorum. 10 yıl önce iki okul arasında başlatılan bu dostluğun, diğer AB ülkelerine de örnek olmasını diliyorum.”

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Ruske, Almanya'daki dostlarına da tatillerini Türkiye'de ve özellikle Mersin'de geçirmelerini tavsiye ettiklerini bildirdi.

Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi eski müdürü Cahit Kazan da 10 yıl önce başlattıkları kardeş okul projesinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

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Her yıl farklı bir grubu 10 günlüğüne Mersin'de ağırladıklarını belirten Kazan, Alman konuklara, bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirerek kültürel değerlerini tanıttıklarını kaydetti.