10 yılda 70 bin öğrenci gezdi

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MEB verilerine göre, öğrenciler Cumhuriyet’in kurulma sürecinde kilometre taşlarının döşendiği Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya ve Çanakkale illerinde bulunan şehitlikler, müzeler, anıtlar, tabyalar, milli parklar ve ören yerlerini ziyaret etti.



Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi, 10 yıldır sürdürülüyor. Geziler 2012 yılından itibaren MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Çanakkale Valiliklerince yürütülüyor. Milli şuurun güçlü tutulması amacıyla milli mücadele döneminde kongrelerin yapıldığı ve Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği illere düzenlediği "Cumhuriyet Eğitim Gezilerine" son 10 yılda yaklaşık 70 bin öğrenci, 3 bin 500 öğretmen katıldı.



Gezi süresince sigorta kapsamına alınan öğrenci ve öğretmenler, otelcilik ve turizm meslek lisesi uygulamalı oteli, öğretmenevi ve otellerde konakladılar.



Her otobüste öğrencilere rehberlik eden ve onlarla gezi süresince birlikte olan Kültür ve Turizm Bakanlığından kokartlı profesyonel turist rehberi bulundu.



Başkomutan Tarihi Milli Parkına yapılacak geziler ise alan kılavuzları eşliğinde gerçekleştirildi. Öğrencilere birer sırt çantası içerisinde Türk Bayrağı, gezilecek yerlere ait tanıtım kitapçığı, bloknot, tükenmez kalem ve şapka hediye edildi.