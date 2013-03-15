10 yıl içinde üniversiteler arası kalite farkı kalmayacak

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Çetinsaya, Tuzla Belediyesi’nce, Semiha Kibar Kültür Merkezi’nde organize edilen “Lise Üniversitesi Projesi”nin kapanış programında lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Gökhan Çetinsaya, Tuzla Gençlik Meclisi Başkanı Yavuz Yiğit ve öğrenci temsilcilerinin, “Kızınız üniversite sınavını kazanmasa ne olurdu?” sorusuna, “Çok doğal karşılardım. ‘Hayat 180 dakikadır’ diye bir slogan vardı. Anlayışla karşılardım çünkü hayat 180 dakikadan ibaret değildir” yanıtını verdi. “Çocuğunuz, ‘Baba ben okumak istemiyorum’ dese nasıl karşılardınız?” sorusuna karşılık da Çetinsaya, “Hayatta öyle örnekler gördüm ki, olay üniversite bitirmekle alakalı değil. Bir de küresel dünyanın gerçekleri var. Küresel dünyada var olacaksak bir yükseköğrenim sınavını geçmek gerekiyor. Bilinçli, hedefli kişi için bu mümkün” diye konuştu.

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Protesto edilen eski YÖK

Öğrencilerin üniversiteye giriş sistemini eleştirmelerini haklı bulduğunu anlatan Çetinsaya, öğrencilerin yarış atı gibi hazırlanmalarının önüne geçmek için de çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Öğrencilerin, “Kızınız, YÖK protestosuna katılsa ne hissedersiniz?” şeklindeki soru üzerine, YÖK’e yöneltilen eleştirileri anlayışla karşıladığını vurgulayan Çetinsaya, şöyle devam etti: “YÖK, imajı çok zedelenmiş ve lekelenmiş bir kurum. YÖK; planlama, denetleme ve düzenleme kurumu olarak kurulmuş fakat giderek vesayet aracı, antidemokratik dönemlerin düzenlenme aracı haline gelmiş. Ben üniversite 2. sınıfta öğrenciyken YÖK kuruldu. YÖK’le hemen tanıştık. Hocalarımızın görevine son verildi. 28 Şubat ve diğer antidemokratik dönemlerde YÖK hep bir araç olarak kullanıldı. Bugün öyle bir YÖK yok. Herhangi bir vesayet aracı olmamaya çalışıyoruz. Protesto edilenin eski YÖK olduğunu düşünüyorum. Protesto şiddet içermediği sürece protestoyu destekliyorum.”

Marka meselesi ortadan kalkacak

Çetinsaya, Türkiye genelinde yükseköğrenimde aynı kalite seviyesinin yakalanması için çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Bir öğrencinin, “Aynı bölümlerden Türkiye’nin birçok yerinde var fakat bazı üniversitelerin mezunları tercih ediliyor, diğer mezunlar ne yapacak?” sorusuna karşılık Çetinsaya, şu yanıtı verdi: “Bütün üniversiteler eğitim kalitesiyle eşit hale gelecek. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde üniversiteler arasındaki farklar azalacak. İlk, eğitim teknolojisi alanında azalma olacak, sonrasında bütün Türkiye’de en başarılı öğrenciler tercih edileceği için marka meselesi ortadan kalkacak.”

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Lise Üniversitesi Projesi

Tuzla Belediyesi ve ilçede eğitim veren 7 üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Lise Üniversitesi” etkinliklerine farklı alanlardan 41 akademisyen katılarak, öğrencilere ders verdi. “Nano Teknoloji”, “Anayasa Hukuku”, “İktisadi Kalkınma”, “Türk Dış Politikası”, “Para Yönetimi”, “Robot Teknolojisi” gibi derslerin verildiği organizasyon kapsamında lise öğrencilerinin üniversitedeki ders havasını solumaları amaçlandı. Projeye, Okan, İstanbul Şehir, Gedik, Süleyman Şah, Sabancı, Piri Reis, İzmir Gediz üniversitelerinden akademisyenler katıldı.

