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İstanbul’da Silivri, Büyükçekmece ve Bakırköy’de yedi okul ile faaliyet gösteren Özel Mektebim Okulları, 13 milyon 750 bin tutarında yatırımla 10 yeni kampüste 14 yeni okul daha açıyor. Halen mevcut okullarında 1.470 öğrencinin öğrenim gördüğü kurum, 2013-2014 eğitim-öğrenim döneminde 5 bin 580 öğrenciye daha eğitim verecek.

Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko,“Bu alanda da farklı bir girişim arayışı içinde olduk ve yeni yeni gelişen ve yayılan bir alana, sağlık meslek lisesine odaklandık. İlk olarak da 2011-2012 öğrenim döneminde Büyükçekmece’de Mektebim Okulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ni açtık, Mektebim Okulları kalitesini daha geniş bir kitleye yaymak için zincire 10 yeni kampüste 14 yeni okul daha ekleme kararı aldık. Çerkezköy’de Türk Metal Sendikası’nın huzurevi yapmak amacıyla inşa ettiği ama yürütemediği, altı binadan oluşan kompleksi devraldık, tadilattan geçirdik ve güçlendirdik. Bu kampüste açacağımız kolej, fen lisesi, anadolu lisesi ve anadolu sağlık meslek lisesi, 2013-2014 öğrenim döneminde faaliyete geçecek. Kampüsümüzde yatılı öğrenciler için 200 yataklı bir yurt da bulunuyor. Bunun dışında Bahçeşehir’de bir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Beykent’te bünyesinde bir ‘planetarium’ da bulunan Mektebim Koleji, Çorlu’da iki ayrı kampüste bir Mektebim Koleji ve birer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Anadolu Adalet Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi, Bahçelievler’deki kampüsümüzde bir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve bir Anadolu Adalet Meslek Lisesi, Büyükçekmece’deki Pelican Hill sitesinde bir anaokulu ve Balıkesir’in Edremit ilçesinde de yine bir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi de 2013-2014 öğrenim döneminde faaliyete başlayacak” dedi.

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Cambridge ile işbirliği

Cambridge Complete Solution School ile Mektebim Okulları’ndaki İngilizce dil eğitimi konusunda işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirten Ümit Kalko, okullarının bundan böyle “Mektebim Okulları Cambridge Complete Solution School” adını taşıyacağını açıkladı. Mektebim Okulları’ndaki İngilizce eğitiminin tamamiyle Cambridge Complete Solution School yönetim ve kontrolünde yürütüleceğini belirten Kalko, Türk ve yabancı İngilizce öğretmenlerine de Cambridge Complete Solution School sertifikası edinme zorunluluğu getirdiklerini söyledi.

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‘Akıllı Okul’ projesi

Yeni öğrenim döneminde “Akıllı Okul” projesini de hayata geçireceklerini söyleyen Kalko, bu projedeki partnerlerinin Turkcell ve Vestel olduğunu açıkladı. Kalko, öğrencilerin Medical Park’ın yurt genelindeki hastanelerinde staj yapma imkanına kavuşması dışında, okul bünyesinde kurulan “İstihdam ve Kariyer Ofisi” aracılığı ile sağlık meslek lisesi mezunlarının hem Medical Park Hastaneleri’nde, hem halen staj işbirliği görüşmesi sürdürülen başka iki hastanede hem de diğer özel hastanelerde işe girmelerine önayak olunacağını anlattı.