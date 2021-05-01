10 yeni fakülte kurulacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Batman Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesi’nde Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Kayseri Tıp Fakültesi kurulacak.

Ayrıca karar dahilinde Erzincan Binali Yıldırım ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları da kapatılarak ‘Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülecek.