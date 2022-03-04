10 yeni fakülte açıldı

Haberin Devamı

Balıkesir Üniversitesi’ne Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitlis Eren Üniversitesi’ne Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dicle Üniversitesi’ne Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, Haliç Üniversitesi’ne Yabancı Diller Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi’ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi’ne İslam Tetkikleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi’ne İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi’ne Ziraat Fakültesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu.

KAPANAN FAKÜLTELER VE ENSTİTÜLER

Abdullah Gül Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir Üniversitesi’nde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bitlis Eren Üniversitesi’nde Sağlık Yüksekokulu, Dicle Üniversitesi’nde Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi’nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Kastamonu Üniversitesi’nde Su Ürünleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi’nde Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Pamukkale Üniversitesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapandı.

Haberin Devamı

ADI DEĞİŞEN FAKÜLTELER

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne, Amasya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Mühendislik Fakültesi’ne, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’ne Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi - Eğitim Fakültesi’ne, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne dönüştü.