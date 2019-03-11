10 yaşındaki Çınara, New York’ta sahne alacak

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Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı, Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen ‘Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından’ üçüncülük derecesi elde etti. 10 yaşındaki Çınara, New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından ‘Carnegie Hall’de yarışmada derece alan piyanistlerle birlikte sahne alacak.

İLK ÖDÜLÜ BEŞ YAŞINDA ALDI

Piyanist annesi ve kemancı babasının desteğiyle, müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan 4’üncü sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü beş yaşında aldı. 2014’te Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen Çınara, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı. Çınara, 2015’te Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikinci; ‘Associazione Piano Friends’ tarafından düzenlenen ve İtalya’nın Lovere şehrinde yapılan Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda kendi kategorisinde birinci; Milano’da düzenlenen ‘Piano Talents Uluslararası Yarışması’nda ikinci; 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikinci; 2017’de Almanya’da düzenlenen ‘Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikinci ve 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda birinci oldu. Çınara, iki yıl önce çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi’nin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.

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CHOPİN HAYRANI

Her gün en az iki saatini piyano eğitimine harcadığını ve piyanist-besteci Chopin hayranı olduğunu söyleyen Çınara, New York’da sahne alacak olmanın mutluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi. Geçen yıl da Milano’da ‘Festival Piano Talents’ orkestrası eşliğinde sahne alan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni’nin öğrencisi Çınara, “Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.