10 yaşındaki Bilge kitap yazdı

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Yazmaya bir yıl önce ailesinin teşviki ile başlayan, bugüne kadar çok sayıda hikaye yazan Buldan Güngör Cerit İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Bilge Hak, hikayelerini, "Elif’in Maceraları" isimli kitapta toplayarak bastırdı. Okuldaki öğretmenleri ve ailesinin kendisini teşvik ettiğini belirten küçük yazar, "Şimdiye kadar yazdıklarımı bir kitapta toplamayı düşündüm. Babam bu konuda her türlü maddi ve manevi desteği sağladı. Yazdığım hikayelerin arasından 10 tanesini seçerek, Elif’in Maceraları ismini verdiğim bir kitapta topladık. Fotokopi tarzı bir baskı ile az sayıda kitap bastırdık. Bu kitabımı öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve dostlarımıza armağan olarak dağıttım. İlerde çok daha kapsamlı bir kitap çıkarmayı planlıyorum." dedi.

Yazdıkları sıkmadan okunuyor

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Buldan İlçe Tarım Müdürlüğü’nde veteriner olarak görev yapan baba Ayhan Ogün Hak, kızının küçüklükten beri okumaya ve yazmaya karşı müthiş bir ilgisi olduğunu belirterek, "Biz aile olarak da bu ilgisinin gelişmesi için onu teşvik ettik. Bu kitap da onun bu ilgisinin giderek artmasına sebep olur diye düşündük. Daha 10 yaşında olmasına rağmen, imla ve cümle kurguları çok iyi. Yazdıkları da sıkmadan okunuyor. Kızım diye söylemiyorum ama geleceğin çok ünlü bir yazarı olmaya aday diye düşünüyorum. Kendini geliştirmesi ve çok iyi bir yazar olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.