10 yaşında ilkokulu bitirdi 37’sinde ortaokula başladı

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Bahriye Gürpınar Geredeli, 1977 yılında henüz 5 yaşındayken ilkokula başladı. Onu erken yaşta okul kapısına getiren neden okumaya olan hevesiydi. Ancak ailesinden ilkokuldan sonrası için izin çıkmadı. Bahriye Gürpınar Geredeli yaşadıklarını şöyle anlattı: “10 yaşında ilkokulum bittiğinde çeyiz bakmaya başladık. İlkokul öğretmenim babamın kapısını aşındırdı. Babam okumayı, okutmayı çok seven bir insan olsa da beni ve kız kardeşimi okutmadı. O dönemde kız çocukları okutulmadığı için babam da topluma uymak zorunda kaldı. 17 yaşıma geldiğimde evlendirildim. 18 yaşında anne olduğumda tek hayalim çocuklarımı okutmaktı. 1997 yılında eşimle birlikte Kocaeli’ne geldik ve beraber çalışmaya başladık. Temizlik işleri, aşçı yardımcılığı, aşçılık yaptım. İlk çocuğum büyüyüp üniversiteye başladığında 37 yaşındaydım. Bir yandan çalışıp bir yandan da ortaokula geri döndüm.”

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YOLDA GÖRDÜĞÜMÜ OKULA GİTMEYE İKNA ETTİM

Geredeli, önce dışarıdan ortaokulu sonra da liseyi bitirmiş. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanıp açıktan okumuş. “Bana göre çocukların okutulmaması adaletsizlikti o yüzden adalet bölümünü de okudum” diyen Geredeli, üniversitenin son sınıfında Kocaeli Üniversitesi’nden öğretmenlik formasyonunu da almış. Bir okulda rehberlik öğretmenliği yapan Geredeli, ardından halk eğitimde öğretmenlik yapmış. 5 gün engellilere okuma yazma eğitimi verirken, hafta sonları da Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamış. Bu sayede hayallerine bir adım daha yaklaşan Geredeli, “Küçüklüğümden beri büyük hayaller kurdum. İnsanlara faydalı olmak istedim. Aile Danışmanlığı kapsamında evlenecek çiftlere evlilik eğitimi vermek üzere büyük şehire proje sundum. 2020 yılından bu yana neredeyse 400 çifte ücretsiz evlilik öncesi ve nikah sonrası evlilik danışmanlığı verdim. Eğitimin ailede başladığında inanıyorum. Dolayısıyla çiftlerin sağlıklı çocukları olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden evlilik danışmanlığını çok önemsiyorum. Bugüne kadar okutulmayan, okulu yarıda bırakan kimi bulduysam okula döndürmek için elimden geleni yaptım. 7 yıldır Bartın Dernekler Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı’yım. Bine yakın çocuk ve yetişkini okula başlattım. Yolda gördüğümü bile okuması için ikna ediyorum” diyor.

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