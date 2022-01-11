10 yaşında ilkokulu bitirdi 37’sinde ortaokula başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Kahreden haber Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...Kahreden haber! Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Akdeniz açıklarında 6.4lük deprem AFAD, depremin sesini yayınladıAkdeniz açıklarında 6.4'lük deprem! AFAD, depremin sesini yayınladı#Deprem
Rektör Özkan: Maalesef yüz felci var Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruzRektör Özkan: Maalesef yüz felci var! Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz#Asiye Ateş
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Pfizerdan flaş yeni aşı açıklamasıPfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Kuzey Koreden yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke ettiKuzey Kore'den yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke etti! #Kuzey Kore
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
HABERLEREğitim Haberleri

10 yaşında ilkokulu bitirdi 37’sinde ortaokula başladı

#Üniversite#Okul#İlkokul
10 yaşında ilkokulu bitirdi 37’sinde ortaokula başladı
Zülal ATAGÜN

Bartın’da ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemeyen Bahriye Gürpınar Geredeli, çocukları üniversiteye başladıktan sonra 37 yaşında ortaokula geri döndü. Ardından önce liseyi sonra üniversiteyi bitirdi. Eğitim hayatını geç tamamladı ama binden fazla gencin okula geri dönmesini sağladı. Şimdi 50 yaşında olan Bahriye Hanım, Kocaeli Belediyesi’nde ücretsiz evlilik danışmanlığı hizmeti veriyor.

Haberin Devamı

Bahriye Gürpınar Geredeli, 1977 yılında henüz 5 yaşındayken ilkokula başladı. Onu erken yaşta okul kapısına getiren neden okumaya olan hevesiydi. Ancak ailesinden ilkokuldan sonrası için izin çıkmadı. Bahriye Gürpınar Geredeli yaşadıklarını şöyle anlattı: “10 yaşında ilkokulum bittiğinde çeyiz bakmaya başladık. İlkokul öğretmenim babamın kapısını aşındırdı. Babam okumayı, okutmayı çok seven bir insan olsa da beni ve kız kardeşimi okutmadı. O dönemde kız çocukları okutulmadığı için babam da topluma uymak zorunda kaldı. 17 yaşıma geldiğimde evlendirildim. 18 yaşında anne olduğumda tek hayalim çocuklarımı okutmaktı. 1997 yılında eşimle birlikte Kocaeli’ne geldik ve beraber çalışmaya başladık. Temizlik işleri, aşçı yardımcılığı, aşçılık yaptım. İlk çocuğum büyüyüp üniversiteye başladığında 37 yaşındaydım. Bir yandan çalışıp bir yandan da ortaokula geri döndüm.”

Haberin Devamı

10 yaşında ilkokulu bitirdi 37’sinde ortaokula başladı

YOLDA GÖRDÜĞÜMÜ OKULA GİTMEYE İKNA ETTİM
Geredeli, önce dışarıdan ortaokulu sonra da liseyi bitirmiş. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanıp açıktan okumuş. “Bana göre çocukların okutulmaması adaletsizlikti o yüzden adalet bölümünü de okudum” diyen Geredeli, üniversitenin son sınıfında Kocaeli Üniversitesi’nden öğretmenlik formasyonunu da almış. Bir okulda rehberlik öğretmenliği yapan Geredeli, ardından halk eğitimde öğretmenlik yapmış. 5 gün engellilere okuma yazma eğitimi verirken, hafta sonları da Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamış. Bu sayede hayallerine bir adım daha yaklaşan Geredeli, “Küçüklüğümden beri büyük hayaller kurdum. İnsanlara faydalı olmak istedim. Aile Danışmanlığı kapsamında evlenecek çiftlere evlilik eğitimi vermek üzere büyük şehire proje sundum. 2020 yılından bu yana neredeyse 400 çifte ücretsiz evlilik öncesi ve nikah sonrası evlilik danışmanlığı verdim. Eğitimin ailede başladığında inanıyorum. Dolayısıyla çiftlerin sağlıklı çocukları olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden evlilik danışmanlığını çok önemsiyorum. Bugüne kadar okutulmayan, okulu yarıda bırakan kimi bulduysam okula döndürmek için elimden geleni yaptım. 7 yıldır Bartın Dernekler Federasyonu Kadınlar Komisyonu Başkanı’yım. Bine yakın çocuk ve yetişkini okula başlattım. Yolda gördüğümü bile okuması için ikna ediyorum” diyor.

Haberin Devamı

10 yaşında ilkokulu bitirdi 37’sinde ortaokula başladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversite#Okul#İlkokul

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe