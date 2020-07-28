Hürriyet Eğitim
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10 üniversiteye 830 yeni kadro
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı yükseköğretim kurumlarına kadro sağlanacak. Buna göre belirlenen üniversitelere toplam 830 öğretim üyesi tahsis edilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı yükseköğretim kurumlarına kadro sağlanacağı kamuoyuna duyuruldu. 28 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek kararnameye göre 10 üniversiteye 155’i profesör olmak üzere toplam 830 öğretim üyesi için kadro verilecek.
|ÜNİVERSİTE ADI
|PROFESÖR SAYISI
|ÖĞRETİM ÜYESİ TOPLAM SAYI
|Akdeniz Üniversitesi
|20
|55
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|20
|100
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|10
|45
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|20
|115
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|-
|50
|Kocaeli Üniversitesi
|20
|75
|Turgut Özal Üniversitesi
|10
|105
|Marmara Üniversitesi
|20
|80
|Selçuk Üniversitesi
|20
|100
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|15
|105
|TOPLAM
|155
|830
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