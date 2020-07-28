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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

10 üniversiteye 830 yeni kadro

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10 üniversiteye 830 yeni kadro
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Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı yükseköğretim kurumlarına kadro sağlanacak. Buna göre belirlenen üniversitelere toplam 830 öğretim üyesi tahsis edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı yükseköğretim kurumlarına kadro sağlanacağı kamuoyuna duyuruldu. 28 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek kararnameye göre 10 üniversiteye 155’i profesör olmak üzere toplam 830 öğretim üyesi için kadro verilecek.

ÜNİVERSİTE ADIPROFESÖR SAYISIÖĞRETİM ÜYESİ TOPLAM SAYI
Akdeniz Üniversitesi  2055
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  20100
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi1045
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi20115
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  -50
Kocaeli Üniversitesi2075
Turgut Özal Üniversitesi 10105
Marmara Üniversitesi 2080
Selçuk Üniversitesi   20100
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi15105
TOPLAM155830
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