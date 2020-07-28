10 üniversiteye 830 yeni kadro

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bazı yükseköğretim kurumlarına kadro sağlanacağı kamuoyuna duyuruldu. 28 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek kararnameye göre 10 üniversiteye 155’i profesör olmak üzere toplam 830 öğretim üyesi için kadro verilecek.

ÜNİVERSİTE ADI PROFESÖR SAYISI ÖĞRETİM ÜYESİ TOPLAM SAYI Akdeniz Üniversitesi 20 55 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 100 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 10 45 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 20 115 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - 50 Kocaeli Üniversitesi 20 75 Turgut Özal Üniversitesi 10 105 Marmara Üniversitesi 20 80 Selçuk Üniversitesi 20 100 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 15 105 TOPLAM 155 830