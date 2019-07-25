10 ülkenin öğrencileri yaz okulunda buluştu

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Sabancı Üniversitesi Yaz Okullarına bu yıl; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak’tan ve ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Kanada, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland’dan toplam 667 öğrenci katıldı.

YAPARAK ÖĞRENDİLER

Bilime, laboratuvar çalışmalarına meraklı lise öğrencilerine uygun iki haftalık bir yaz okulu olan ‘Nanoteknoloji Kampı’nın amacı, ilgili gelişmeler ve uygulamalar hakkında farkındalık yaratmak, gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmak. Teorik bilgilerden sonra uygulamaya geçerek ‘yaparak öğrenme’ fırsatı sunan kampta öğrenciler aynı zamanda üniversite deneyimi de kazanıyor.

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ÜNİVERSİTE DERSLERİ ALDILAR

Lise yaz okulu, iki haftalık üç dönem halinde düzenleniyor. Öğrenciler burada doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, başarı ve meslek dahil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim yapabiliyor. Spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle de zenginleştirilen programda öğrenciler, ufuklarını genişletme şansı da yakalıyor.

İNGİLİZCELERİNİ GELİŞTİRDİLER

13-16 yaş gurubundaki öğrencilerin İngilizcesini geliştirmek amacıyla katıldığı yaz okulu, ikişer haftalık üç dönem halinde yatılı olarak yapıldı. Derslerin Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlileri tarafından verildiği programda, öğrencilere yoğun İngilizce eğitimi veriyor. İngilizce Yaz Okulu’nda, IB programlarına uygun ileri seviyede (CEFR standardı C1-C2) sınıflar da bulunuyor.

İKİ ÖĞRENCİYE BİR DANIŞMAN

Lise öğrencileri bu kampta, üst seviyede donanım ve yazılım kullanarak, açık kodlu sistemlerle tanışıyor. Collaboration Space (yaratım atölyesi) imkânlarıyla yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirebiliyor. Yatılı programda öğrenciler kendi robotlarını ve bilgisayarlarını tasarlıyor. Üniversitenin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan program süresince her iki öğrenciye bir danışman yol gösteriyor.