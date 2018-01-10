10 soruda yeni liseye geçiş sistemi

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TEOG’un geçen eylülde kaldırılmasıyla birlikte ‘adrese dayalı kayıt sistemi’ne geçiş yapıldı. Buna göre sınavla öğrenci alacak seçici 600-800 okulun dışındaki liselere eğitim bölgelerine göre yerleştirme yapılacak. Henüz eğitim bölgeleri ve adrese dayalı yerleştirmenin ayrıntıları açıklanmadı. Seçici 600-800 okul içinse merkezi bir sınav uygulanacak. Ancak öğrencilerin kafasında bazı sorular var. Hürriyet Eğitim liseye geçiş sisteminde sıkça sorulan soruları derledi.



1- SINAVA HERKES GİRMEK ZORUNDA MI?

Öncelikle herkes sınava girmek zorunda değil. Tabii hedefiniz Türkiye’nin en iyi fen, Anadolu ve sosyal bilimler liseleri değilse. Bu seçici okullardan birini hedefliyorsanız, hazirandaki sınava girmeniz gerekiyor.

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2- SEÇİÇİ OKULLARIN ADLARI BELLİ Mİ?

MEB, seçici okulların listesini mayısta açıklayacak. Henüz sayıları 800’e kadar ulaşılabilecek okulların adları bilinmiyor. Ancak fen liseleri, İstanbul Erkek ve Kabataş gibi köklü Anadolu liseleri ile sosyal bilimler liselerinin bu listede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



3- HANGİ ALANDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Sınavda 20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 yabancı dil olmak üzere toplamda 90 soru sorulacak. 135 dakika süre verilecek. Yani soru başına 1.5 dakika. Bu TEOG’a göre çok daha az. Bu nedenle hızlı ve dikkatli bir şekilde soruları çözebilenler öne çıkacak.



4- SORULAR NASIL OLACAK?

Merkezi sınavın sorularını MEB hazırlayacak. Yayınlanan örnek sorulara bakılacak olursa, uzmanlar TEOG’a göre daha çok yorum ve muhakeme becerileri gerektiren soruların öğrencileri beklediğini belirtiyor. Ayrıca sorular TEOG’a göre daha uzun metinlere sahip, bu da süre yönetimini doğru yapan adaya avantaj sağlayacak.

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5- TEST Mİ, AÇIK UÇLU MU?

TEOG kaldırıldıktan sonra açık uçlu sorular çok konuşuldu. Ancak MEB, yeni merkezi liseye geçiş sınavında açık uçlu soru sormayacak.



6- KAÇINCI SINIF MÜFREDATINDAN SORU GELECEK?

Merkezi sınavda 8’inci sınıf müfredatın soru gelecek. Ancak MEB’in yayınladığı örnek soruların, ilkokul birinci sınıftan itibaren kazanılan; okuma, neden-sonuç ilişkisi kurma ve muhakeme becerilerini ölçmeyi amaçladığı görülebilir. Özetle, okuduğunu anlamak ve bunu yorumlayabilmek daha da önemli bir hale geldi. Ezbere yer yok.



7- ORTAOKUL NOTLARI HESABA KATILACAK MI?

İlk ve ortaokulda elde edilen yıl sonu başarı puanları, merkezi sınav sonrasında oluşacak yerleştirme puanında dikkate alınmayacak. Yani sadece merkezi sınavdaki netlere göre yerleştirme yapılacak.

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8- ADRESE DAYALI SİSTEMDE NE OLACAK?

Oldukça basit bir açıklama ile seçici 600-800 okul dışında, türü fark etmeksizin tüm liseler için adrese dayalı sistemle yerleştirme yapılacak. Aday eğitim bölgesi içinde yer alan istediği lise türlerini e-okul sistemi üzerinde tercih edecek. Burada MEB’in son açıklamalarına göre adaylara 5 tercih hakkı sağlanacak.



9- ÖZEL OKULLARA NASIL YERLEŞİLECEK?

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geçen kasımda yaptığı açıklamaya göre aralarında yabancı okulların da bulunduğu sınavla öğrenci alan kolejler, merkezi sınav sonuçlarını dikkate alacak. Bu okullar, bir dönem tartışıldığı gibi kendi sınavlarını düzenlemeyecek.

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10- EĞİTİM BÖLGESİ NASIL BELİRLENECEK?

Eğitim bölgeleri okul türlerine göre verilecek. Yani her bölgede yeterli oranda kontenjana sahip, lise türlerinin olması sağlanacak. Bunun için birkaç mahalle, semt hatta ilçe bile birleştirebilir. Henüz tam bir netlik yok.