10 soruda doçentlik uygulaması

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İşte en fazla merak edilen 10 soru ve cevabı:

NEDEN KALDIRILDI?

Doçentin yardımcısı olarak yanlış anlaşıldığı için kaldırılarak, ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosu getirildi. Bu kadro, doktorasını tamamlamış; tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlandı.

DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçiş daha hızlı gerçekleşecek. Doçentlik sürecinde ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosunun geçici bir öğretim üyeliği kadrosu olması bekleniyor.

‘YARDIMCI DOÇENT’LERİN DURUMU NE OLACAK?

Bir işlem yapmadan ve şart aranmadan ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosuna geçirilecekler.

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‘DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ’ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Doktor veya eşdeğer unvana sahip adaylar başvurabilecek. Kadro, rektörlükçe ilan edilecek. Fakültede dekan, diğer birimde müdür; birim yöneticisi ve kurum dışından üç profesör veya doçent tespit edecek. Adaylar hakkında yazılı görüş hazırlayacaklar. Öneriler rektöre sunulacak. Atamayı rektör, en çok dört yıl için yapacak. Süresi biten yeniden atanabilecek. Üniversiteler, atama için YÖK’ün onayını alıp, bilimsel kaliteyi arttırmak için ek koşul belirleyebilecek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSUNDAN FARKI NE?

Öğretim görevlileri, öğretim üyesi statüsünde değil. ‘Doktor öğretim üyesi’ bu statüde olacak.

DOÇENTLİK BAŞVURULARI NASIL ALINACAK?

Bu, ÜAK’ın belirlediği takvime göre yılda iki kez yapılacak. ÜAK, ilgili bilim ve sanat alanında jüriler oluşturarak, adayların yayın ve çalışmalarını değerlendirip, yeterli olanlara doçentlik unvanı verecek. Üniversitelerin bu kadrolara atama için de ek koşullar belirleme hakkı bulunacak.

DOÇENTLİK SÜRECİNDEKİLER NE YAPACAK?

Eser incelemesi başarılı bulunan adaylara, kontroller yapılarak doçentlik belgeleri kısa zamanda verilecek. Başvurmuş ancak hala eser incelemesi devam edenlere, başarılı bulunurlarsa belge alabilecek.

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YRD. DOÇ. SÜRESİ AZ YA DA ÇOK OLANA FARKLI UYGULAMA VAR MI?

YÖK’ten alınan bilgiye göre, bu söz konusu değil.

YENİ BAŞVURU NASIL OLACAK?

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak, hazırlanacak güncel mevzuat hükümleri uygulanacak.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK MI?

Üniversiteler, doçent ataması için YÖK’ün onayıyla ‘objektif ve denetlenebilir’ ek koşul belirleyebilecek. Bunlar arasında sözlü sınav yer alırsa, sınavı ÜAK’ın oluşturduğu jüri yapacak.