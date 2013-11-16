10 soruda dershane gerçeği

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1- Dershaneler ne zaman kapatılacak?

Önümüzdeki haziran ayında tamamı kapatılacak, 2016’ya kadar da Açık Lise statüsüne geçenler dönüşecek.

2- KPSS, sürücü kursu, dans kursu gibi kurumlar da kapatılacak mı?

Hayır. KPSS, yabancı dil ve sürücü kursları devam edecek. Sadece bir üst öğretim kurumuna öğrencileri hazırlayan dershanelerin kapatılması gündemde.

3- Kaç dershane özel okul olabilecek kapasiteye sahip?

Şu anda bulunan dershanelerin yüzde 20’si özel okula dönüşebilecek durumda. Yani 5 dershaneden biri özel okul olabilecek.

4- Özel okula dönüşemeyecekler ne yapacak?

Ya arazi, fiziki imkan, vergi gibi devlet destekleriyle okul açacak, ya da kapatılacak.

5- Özel okula dönüştürülen dershanelerde yoksul ve başarılı öğrenciler ne kadar destek alacak?

Henüz belli değil. Çalışmalar sürüyor. Büyük ihtimalle tamamı burslu olabilecek.

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6- Ek derse ihtiyacı olanlar ne yapacak?

Onlar Halk Eğitim Merkezleri ya da devlet okullarında açılacak takviye kurslarında ücretsiz ek ders alabilecek.

7- Dershanelerin okula dönüşümünde kaç derslik kazanılması hedefleniyor?

50-55 bin derslik

8- Dershanede çalışan öğretmenler ne olacak?

Özel okula dönüştürülenlerde devam edecekler. Dönüştürülemeyen yerlerde çalışan öğretmenlik niteliğine sahip olanlar devlet okullarına alınacak.

9- Tabelasında MEB yazısını silmeyene ne yaptırımı uygulanacak?

Önce para cezası verilecek. Bu konuda ısrarlı olursa o kurum hakkında dava açılacak.

10- Dershane adıyla değil de, eğitim evi ya da başka bir adla ders vermeye devam edenler ne olacak?

Bakanlığın bu konuda net açıklaması yok. Bakan Nabi Avcı, sık sık “Bir üst öğretim kurumuna hazırlayanları kapatacağız” diyor.