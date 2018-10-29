10 soruda Birleşik Krallık’ta yükseköğretim

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1- Neden Birleşik Krallık’ta yükseköğrenim?

Öğrenciler, konusunda lider akademisyenlerden ders alma imkânı bulur. Müfredat, iş hayatının ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenir. Öğrenciler, iş hayatında hemen kullanabilecekleri bilgilerle mezun olur.

2- Birleşik Krallık’ta üniversite ve lisansüstü eğitimi kaç yıl?

Üniversite eğitimi ortalama üç; master programları bir; doktora programları ise üç yıl sürüyor.

3- Eğitim ve yaşam masrafı ne kadar?

Yıllık olarak eğitim ücreti 20 bin ve yaşam maliyeti 10 bin sterlin civarında.

4- Birleşik Krallık’ta eğitim için vize almak gerekiyor mu?

Evet. Diploma, lisans ve lisansüstü eğitim programları için öğrencilerin Tier 4 vizesine başvurması gerekiyor.

5- Hangi konaklama biçimini tavsiye edersiniz?

Birleşik Krallık’ta eğitimin ilk yılında yurtlar arkadaş edinme açısından avantajlı. Eğitim, ikinci yılda devam ediyorsa arkadaşlarla ortak ev tutulabilir. Bu konuda tavsiyeler için Study UK web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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6- Burs bulabilir miyim?

Lisans eğitim programları için çok yaygın bir burs programı bulunmuyor. Fakat lisansüstü eğitim programları için tam burs veren kurumlar var. Bunlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Chevening ve Jean Monnet gibi burslar yer alıyor. Ayrıca 2019-2020 akademik döneminde geçerli olmak üzere, British Council’ın vereceği ‘GREAT Bursları’ bulunuyor. Bu burslar hem lisans hem de lisansüstü eğitim programları için geçerli olacak. Bilgi için Study UK web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

7- Programlara nasıl başvurabilirim?

Lisans programlarına başvurular UCAS üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin beş başvuru hakkı var. Lisansüstü programlarına başvurular ise doğrudan üniversitelere yapılıyor. Başvuru sayısında herhangi bir kısıtlama yok.

8- Programlara ne zaman başvurulur?

Başvurular, bir sene öncesinden eylül itibariyle başlıyor. Öğrencilere tavsiyemiz başvurularını ne kadar önce yaparlarsa o kadar iyi. Popüler program ve üniversiteler hemen dolabiliyor. Lisans olarak; Oxford veya Cambridge üniversitelerinin tıp, diş hekimliği gibi programlarına başvurular 15 Ekim’e kadar devam ediyor. Bu üniversitedeki diğer programlara başvurular ise 15 Ocak’a kadar sürüyor. Eğer bu başvuru tarihini kaçırırsanız başvurular tekrar açılıyor ve 30 Haziran’a kadar devam ediyor. Lisansüstü eğitim programlarında genelde başvuru tarihi bulunmuyor. Ancak bazı programların başvuruları, ocak-şubat gibi sona eriyor.

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9- Danışmanlık hizmeti nasıl alabilirim?

British Council’ın web sitesinde bulunan acentelerden destek alabilirsiniz. Bu listeye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

10- Eğitimim sırasında çalışabilir miyim?

Evet. Lisans veya lisansüstü eğitim alan öğrencilerin haftalık 20 saate kadar, resmi ve ara tatillerde tam zamanlı olarak çalışma hakkı var. Öğrenciler, saat ücreti olarak yaklaşık 5 ila 10 sterlin kazanıyor.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Birleşik Krallık’taki okul ve üniversitelerin birçoğu, Türkiye’de bulunan acentelerle çalışarak öğrenci alıyor. Acenteler bu hizmeti genelde öğrencilere ücretsiz olarak sunuyor. Öğrencilerin hangi acenteyle çalışacağına karar vermeden önce, eğitim kurumlarının web sitelerine bakmaları gerekiyor. Ayrıca acente çalışanlarının sahip olduğu sertifikalar da bu seçimde önemli bir kriter olabilir. Dolandırıcılık da dikkat edilmkesi gereken konulardan biri. Normalde danışmanlık için bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Eğer sizden bir ücret talep ediliyorsa, hangi hizmet için niye ücret ödediğinizi sorgulayın.

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SEMRA YALÇIN KİMDİR?

15 yıla yakın süredir eğitim sektöründe, profesyonel çalışma hayatında yer alan Semra Yalçın Doğan, Birleşik Krallık’ta eğitim olanaklarının Türkiye’de tanıtılmasına yönelik projelerden sorumlu. Bunun yanında, eğitim alanında pazar araştırması, iş geliştirme ve danışmanlık alanlarında uzmanlaşan Yalçın Doğan, Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu olan Türkiye British Council ofisinde Eğitim Müdürü olarak kariyerine devam ediyor.