10 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 10 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye'de her şehrin farklı bir plaka numarası vardır. Amaca uygun şekilde bu plakalar farklı biçimlerde ele alınır ve kullanılır. Pek çok açıdan büyük bir öneme sahip olan şehir plakaları, başta araçlar olmak üzere değişik yerlerde değerlendirilir.

10 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

10 plaka Balıkesir şehrine aittir. Hem Turizm hem de ticaret açısından Ege bölgesinin en önemli şehirleri arasında yer alan Balıkesir, merkezi açısından da Marmara Bölgesi'ne bağlıdır. Aynı zamanda önemli bir bağlantı yeri olması ile beraber, Ege Bölgesi'nde kuzey ve güney şeklinde bir ara şehirdir. Bu doğrultuda 10 plakası Balıkesir şehri adına amaca uygun değişik nerelerde değerlendirilebilir.

Balıkesir'in bütün ilçeleri için kullanılabilecek olan plaka numarası 10’dur. Posta kodu olması ile beraber aynı zamanda araç plakaları üzerinden değerlendirilebilir. Türkiye'de bilindiği üzere şehir plaka kodları baş harflerine göre gerçekleştirilir. Bu doğrultuda B harfi üzerinden Balıkesir 10. sırada yer alır. Böylece plaka numarası da 10 olarak öne çıkar ve değişik noktalarda değerlendirilir.