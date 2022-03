10 milyon tablet bilgisayar için 11 firmadan teklif

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığının FATİH Projesi kapsamındaki “Tablet Bilgisayar Seti Alımı” ihale süreci başladı. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından başlatılan üç aşamalı ihale süreci sonunda, proje kapsamında ihtiyaç duyulan 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar alınacak.

YEĞİTEK’teki ihale için ulusal ve uluslararası 11 firma teklif verdi. İhalenin ilk aşamasında, firmaların belgeleri ve yeterlilikleri incelenecek. İkinci aşamada, teknik görüşmeler gerçekleştirilecek. Son aşamada firmaların eksikliklerini tamamlamaları ardından mali teklifi de içerir nihai teklifler sunulacak.

İhale için teklif veren firmalar ise şunlar:

“Samsung Elektronik Co LTD, Samsung Elektronik Pazarlama Ticaret AŞ, Mobiltel-Elektromet İş Ortaklığı, Vestel Elektronik, Casper-Exper-Probil İş Ortaklığı, Apple Teknoloji ve Satış LTD ŞTİ, Telpa Telekominikasyon AŞ - Atmaca Elektronik İş Ortaklığı, Microsoft Corparation, Arçelik, Toshiba Europe, Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri LTD.”



İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Kaplan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından proje kapsamında etkileşimli tahta ihalesi yapılmasının planlandığını da belirtti.

Tablet bilgisayar seti bileşenlerinin, önemli bir kısmının yerli üretilmesi ve Ar-Ge yatırımı yapılmasını sağlamanın projenin en önemli amaçlarından birisi olduğunu vurgulayan Kaplan, “İhalenin sonuçları itibarıyla hem eğitim sistemimize hem de teknoloji ve bilgi transferine katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.