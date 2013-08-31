10 milyon lira bağışa rağmen okul yapımı için yer bulunamadı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ordu Valiliği arasında kente 32 derslikli okul yapılması için protokol imzalandı. Ordu Valiliği’nin girişimleriyle Organize Sanayi Bölgesi’nde endüstri meslek lisesi için 12 bin metrekarelik yer bakıldı. Ancak, parsel sahiplerinden bazıları yerlerini okul için vermekten vazgeçince TOBB’nin hibe ettiği 10 milyon lira değerinde 32 derslikli endüstri meslek lisesi yapım projesi de riske girdi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, TOBB tarafından hibe edilen 10 milyon TL’nin halen bekletildiğini, okul yeri bulunamamasına bir anlam veremediğini söyledi. Yer bulunamaması halinde paranın geri gidebileceğini ve projenin iptal olabileceğini bildiren Şahin, şöyle dedi:

"TOBB ile protokol yapalı 6 ay oldu. 6 ay içerisinde o okulun yapılması gerekiyordu. Biz üzerimize düşeni yaptık ve bu yatırımın Ordu’ya gelmesini sağladık. Konuyu Ankara’ya taşıyacağım. Başbakan Aralık ayında Ordu’ya gelmesi planlanıyor. Ordu’ya geldiğinde de kendisine bu durumu arz edeceğim."

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Servet Şahin, Organize Sanayi Bölgesi’nde Ordu Valiliği tarafından okul yeri sorunun çözülmemesi halinde TOBB hibesinin geri gidebileceği uyarısında da bulunarak bu projenin mutlaka Ordu’da gerçekleştirilmesi gerektiğini ekledi.