10 maddede yeni ‘sınıf kuralları’... Canlı sınıfa pijamayla girmeyin

1- KAMERAYA BAKIN: Sınıfla göz kontağı kurun. Ekrandaki gözlere bakmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi sizi farklı yöne bakar gibi görüyor. Bu nedenle göz kontağı sağlamak için kameraya bakmanız gerekiyor.

2- UYGUN KIYAFETLE DERSE KATILIN: Hem öğrenci hem de öğretmenlerin giyim konusuna özen göstermesi gerekiyor. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi derse uygun kıyafetlerle gelinmeli. Pijamayla, eşofmanla ekran karşısına geçilmemeli.

3- TELEFONLARI SESSİZE ALIN: Yüz yüze eğitimde öğrencilerin telefonlarını sessize almaları ya da uçak moduna getirmeleri konusunda uyarılarımız canlı sınıflarda da geçerli. Burada da öğrenci kamerası açık şekilde elinde telefonla gözükmemeli.

4- MİKROFONU KAPALI TUTUN: Aktif katılımı özellikle öneriyoruz. Öğrenciden geri bildirim almak, sohbet penceresi takibi alışkanlığı kazanmak gerekiyor. Sesli iletişim önemli ancak aynı anda birden fazla kişi konuştuğunda sesler karışıyor. Mikrofonun kapalı tutulması önemli.

5- SADECE DERS ANLATMAYIN: Öğretmenlere dersi uzun uzun anlatmamasını söylüyoruz. Yüz yüze eğitimde de sadece uzun süre dersin anlatılması sıkıcıdır. Küçük ekranlarda da bu daha çok sorun, uykusu gelebiliyor dinleyenlerin. Problem çözün, tartışma yapın.

6- TEKNOLOJİYE HÂKİM OLUN: Öğretmenlere pilot ders yapmalarını öneriyoruz. Ekran paylaşırken garip bir ekran paylaşılabiliyor. Bazen öğrencileri susturmak gerekebiliyor. Ses nasıl kapatılır, kamera nasıl kullanılır önceden bilmekte yarar var.

7- DERSE GEÇ GELME KONUSUNU KONUŞUN: Yüz yüze eğitimdeki gibi canlı derse geç gelmek de söz konusu olabiliyor. Bazı öğretmenler, “15 dakika sonra derse kimse giremez” diyebilir. Derste devam zorunluluğu da olabiliyor. Öğrenci istediği gibi girebilecek mi? Dersin bitmesine iki dakika kala gelse devamlı sayılacak mı, sayılmayacak mı? Bunların baştan belirlenmesi gerekiyor.

8- EKRAN ARKA PLANI BELİRLEYİN: Kamera açık olduğunda arka plan da gözüküyor. Evinin ortamını başkasıyla paylaşmak doğru değil. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, sınıf fotoğrafı gibi standart bir arka plan belirleyebilir.

9- OKULA GİDER GİBİ HAREKET EDİN: Öğrenciler disiplini kaybetmemeli. Normal okula gidiyormuş gibi ders 09.00’da ise tam o saatte sınıfa girmek gerekiyor. Yoksa öğrenci rahatlıkla dersten kopabiliyor.

10- GEREKSİZ TÜM PENCERELERİ KAPATIN: Gereksiz tüm pencereleri kapatın. Ekran paylaşımı yapıldığı sırada masa üstünde gereksiz dosyalar, kişisel bilgiler görülebiliyor. Gereksiz şeyleri ortadan kaldırın.