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10 maddede ‘LGS tercihlerinde nelere dikkat etmeli’

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#LGS#Konuk Yazar#Onur Soğuk
10 maddede ‘LGS tercihlerinde nelere dikkat etmeli’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 09:02

Yaklaşık 1 milyon adayın katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla 17 Temmuz’a kadar devam edecek tercih süreci başladı.

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Adayların geleceklerini şekillendirecek ve kariyer yaşamlarında önemli bir rol oynayacak tercih döneminde yapılacak tek bir hata dahi dönüşü olmayan sonuçlara zemin hazırlayabilir. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, tercih yapılırken sadece puanlı değil adrese dayalı okulların seçiminin de doğru yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Soğuk, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında 10 maddede doğru tercihin nasıl yapılacağına dair ipuçları veriyor.

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#LGS#Konuk Yazar#Onur Soğuk

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