10 maddede ‘LGS tercihlerinde nelere dikkat etmeli’

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Adayların geleceklerini şekillendirecek ve kariyer yaşamlarında önemli bir rol oynayacak tercih döneminde yapılacak tek bir hata dahi dönüşü olmayan sonuçlara zemin hazırlayabilir. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, tercih yapılırken sadece puanlı değil adrese dayalı okulların seçiminin de doğru yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Soğuk, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında 10 maddede doğru tercihin nasıl yapılacağına dair ipuçları veriyor.

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