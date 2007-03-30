10 kitap okuyana 1 altın

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Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan törene Bayburt Valisi Musa Küçükkurt, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Bayram Uğur, Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gürses, Aydıntepe Kaymakamı Kemal Şahin, çeşitdli kamu, kurum ve kuruluş temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Aydıntepe Kaymakamı Kemal Şahin, yaptıkları kampanya sonucunda ilçe kütüphanesinden yararlanan vatandaşların sayısında büyük bir artış olduğunu ifade etti. Kampanyadaki amacın halkın bilgi ve kültür seviyesinin arttırılması olduğunu belirten Şahin, “Kampanyadaki amacımız halkımızın bilgi ve kültür seviyesini artırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmaktı. Buna belli bir oranda katkıda bulunduğumuza inanıyorum. Ancak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak zor ve pahalı bir yoldur. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de televizyon izleme süresi, dizi filmlerindeki artışa paralel 3.5 saatten 4 saate yükseldi. Bu artışla, ABD ile birlikte en fazla televizyon izleyen ülke konumuna gelen Türkiye, kitap konusunda ise dünya ortalamasının çok altındadır. Bir Japon yılda 25 kitap okuyor, Türkiye’ de ise 6 kişi 1 kitap okuyor. Türkiye'de bir yılda yayınlanan kitap sayısı, İngiltere’nin onda biri, Almanya'nın yedide biri, İtalya'nın ise dörtte biri oranındadır” dedi.

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Törende, son 1 yıl içinde 10 kitap okuyan 96 kişi ve İstiklal marşının on kıtasını ezbere okuyan 4 yaşındaki Elif Sude Yaman'a altın verildi. İstiklal marşını ezbere okuyan Elif Sude, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Kampanyada kırk kitap okuyarak tam altın alan 10 yaşındaki Veda Gürpınar, her okuduğu kitabın özetini çıkararak kütüphane yetkililerine verdiğini belirtti.

Törene katılan Bayburt Valisi Musa Küçükkurt ise, “Bugün gelişen teknolojik imkanlarla sadece kütüphanelerdeki kitaplarla değil, okullarımızda, evlerimizde, dershanelerde, internet salonlarında bilgiye ve kütüphanelere ulaşmak her zaman mümkündür” dedi.