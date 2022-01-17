10 ilde kar tatili

Haberin Devamı

ADIYAMAN

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK

Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildiğini açıkladı. Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Bilecik Valiliği, kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü okulların tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Haberin Devamı

ELAZIĞ

Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği söyleyen Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman eğitime 1 süreyle ara verildiğini açıkladı. Toraman, “19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” dedi.

BOLU

Bolu’da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Haberin Devamı

MALATYA

Malatya’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

Haberin Devamı

BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamanın devamında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak. Konya’da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte yarın da devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek.

Haberin Devamı

BURDUR

Burdur’un Bucak ilçesinde ve köylerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bucak Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Bucak ve köylerinde sabah başlayan kar yağışının aralıklarla öğle saatlerine kadar devam ettiği belirtildi. Yağış sonrası köy yollarında Karayolları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Bucak Belediyesi, Özel İdare Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, Kızılkaya ve Kocaailer belediyeleri ekiplerince kar temizleme çalışması yapıldı. Köy yollarında aralıklarla tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Bölgede yağan kar nedeniyle Bucak’ta taşımalı eğitime Çarşamba günü, 1 gün ara verildiği açıklandı.

Haberin Devamı

KÜTAHYA

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Domaniç Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada,” İlçemizde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.