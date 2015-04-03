10 ilde 10 bin kadına girişimcilik eğitimi

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Kadın istihdamının geliştirilmesi amacıyla ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi başlatıldı. Çalışma kapsamında nisan ayı içinde, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Istanbul, İzmir ve Samsun’da önce 100 danışman öğretmen yetiştirilecek. Ardından bu öğretmenler halk eğitim merkezleri aracılığıyla 10 bin kadına bilgi, iletişim teknolojileri, iletişim becerileri, ve girişimcilik üzerine eğitimler verecek. Eğitim alan kadınlar kendileri için oluşturulan oncekadin.gov.tr internet adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunarak, el emeklerinin kazanca dönüştürebilecek.

Ayrıca ortaya çıkan projeler ‘Girişimcilikte Önce Kadın Ödülleri’ kapsamında da değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu en başarılı 5 kadına para ödül de verilecek. Birinci 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL, üçüncü 5 bin TL ve iki aday da jüri özel ödülü olarak 2 bin TL para ödülü kazanacak. Gelecek yıllarda Türkiye’de bütün illerde uygulanması planlanan ‘ Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildi.

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TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILMASI PLANLANIYOR

Projenin imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, kadınların sosyo- ekonomik olarak güçlenmesine önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin özendirilmesine büyük önem veriliyor. Ülkemizde bunlardan biri. Türkiye de 10’uncu Kalkınma Programı’nda da bu konuda yapılacak çalışmalara yer verdi. Bu programa göre 2018 yılında kadın girişimciliğin oranının yüzde 38’e çıkarılması hedefleniyor. Şimdi 10 ilde başlatılan ancak Türkiye geneline yayılması planlanan bu proje ile kadınlara önce eğitimler verilecek. Halk eğitim merkezleri de bu süreçte yer alacak. Ardından kadınlar kendileri için oluşturulan satış portalından ürünlerini satabilecek. Bunun için gerekli altyapılar oluşturuldu. Proje ile hanımlar ev ekonomilerine katkı sağlayacak ve halk eğitim merkezlerinin diğer programlarını da yakından takip edebilecek.”

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TÜRKİYE’DE 126 BİN KADIN GİRİŞİMCİ VAR

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise girişimcilik konusunda rakamlarla bilgi vererek şöyle konuştu:

“Türkiye’de 25-34 yaş aralığında üniversite mezunu her 5 kadından biri işsiz. İş gücü piyasasından 6 milyon üniversite mezununun yüzde 11’i işsiz. Bu oran kadınlarda yüzde 16. Girişimcilikte tüm işverenler içinde kadınların oranı yüzde 13. Türkiye de 126 bin kadın girişimci var. Dünya genelinde kadın girişimcilerinin belirlendiği endekste Türkiye 30 ülke içinde 18’nci sırada. Kadınlar çalışmayı erkeklerden daha erken bırakıp daha ev içine dönük bir hayat yaşıyor. Çocuk gelin denilen feodal facia ise önlenemiyor. Türkiye’de kadınların sosyal yaşamdaki olumsuz durumunu biliyoruz. Önemli olan bizler bunu nasıl düzelteceğiz? Kadın istihdamını ve gelişimi arttırmak, onlara fırsatlar vermemiz gerekiyor. Hükümet bunun için yeni bir düzenleme yapacak. Bu konuda sivil toplum kuruşlarının, şirketlerin de çözüm önerisi geliştirmesi lazım. Bizler bunun için çalışıyoruz. Amacımız çalışmayan kadınları çalışmaya ve girişimciliğe yöneltmek. Türkiye’nin kullanılmayan en büyük potansiyeli kadınlar. Dünya Bankası raporuna göre Türkiye’de kadınlar yüzde 6 ile 7 oranında tam zamanlı çalışırsa yoksulluk yüzde 6 oranında azalacak.”

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HOBİLER GELİR GETİRECEK FAALİYETE DÖNÜŞECEK

Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, şirket olarak kadınlara önem verdiklerini anlatarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olma yolunda belirlediği hedeflerin gerçekleşmesi, kadınların ekonomiye aktif katılımının arttırılmasına bağlı. Vodafone Türkiye olarak, bu inançla, kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Proje kapsamında ulaşmayı hedeflediğimiz 10 bin kadının alacağı teorik ve uygulamalı bilgilerin, hobi olarak başladıkları birçok çalışmayı gelir getirici bir faaliyete dönüştüreceğine ve kendi kişisel başarı hikayelerini oluşturacağına inanıyoruz.”

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Projenin tanıtım toplantısının ardından katılımcılar, eğitim alan kadınların ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi. Müşteşar Yardımcısı Kurt ise eşine hediye aldı.