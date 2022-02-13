10 faktoriyel kaçtır? 10 faktöriyel kolayca hesaplama

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Faktoriyel, matematikte en fazla kullanılmakta olan işlemlerden birisi olarak bilinmektedir. Faktoriyel işareti ise ''!'' olarak bilinmektedir. Sayıların sonuna eklenen faktoriyel işareti bir işlem yapılması gerektiği anlamına gelmektedir.

10 Faktoriyel Kaçtır?

Faktoriyel sayılar, 1 den n ye kadar olan doğal sayıların çarpımı olarak ifade edilebilir. 10 faktoriyel sayısı 10! olarak gösterilir. Değerinin bulunması için ise 10'dan 1'e kadar tüm sayıların yazılması ve çarpılması gerekmektedir. 10 faktoriyel sayısının cevabı ise 720 olarak bilinmektedir.

10 Faktöriyel Kolayca Hesaplama

Faktoriyel sayı, sağına ünlem işareti konulan sayı olarak da ifade edilebilir. Faktoriyel sayıları hesaplamak için sayıların çarpılması gerekir. 10 sayısının faktoriyel değeri ise 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 sayılarının çarpımına eşittir.