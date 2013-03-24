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10 engelli aynı sınıfta YGS’ye girdi

10 engelli aynı sınıfta YGS’ye girdi

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 10 engelli, YGS aynı sınıfta girdi. Tekerlekli sandalyeyle sınava gelen cam kemik hastası 20 yaşındaki Hamza Özkaraca, YGS’nin kendisi için yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu belirterek, “Hiçbir engel karşımda duramaz” dedi.

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Fethiye’de görme engelli adaylar gözetmen eşliğinde sınava girerken, ortopedik ve işitme engellilere kolaylık sağlanması için Fatih Anadolu Lisesi binasının A Blok’u tahsis edildi. Şehir merkezinde olması ve engellilerin sınav salonuna kolay ulaşabilmesi için tahsis edilen binada, 10 engelli sınava girdi. Okul kapısından itibaren gözetmenlerin yardımıyla sınava alınan engelliler, aynı salonda YGS heyecanı yaşadı.

Tekerlekli sandalye ile tek başına sınava geldi

Sınav heyecanı yaşayan engellilerden biri de bedensel engelli cam kemik hastası Hamza Özkaraca’ydı. Babası çalıştığı için tekerlekli sandalyesiyle tek başına sınava gelen Özkaraca, hayata tutunmak için bu sınavın çok önemli olduğunu söyledi.

Engelli olmayanlara örnek olmak istiyorum

Sınav öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Özkaraca, “Karaçulha Çok Programlı Lisesi’nden mezun oldum. Doğuştan cam kemik hastasıyım. Bu sınavdan iyi puan alabilirsem bilgisayar öğretmenliği ya da bilgisayarla ilgili bir bölüm tercih edeceğim. Hiçbir engel karşımda duramaz. Ancak bu YGS benim için yeni bir hayatın başlangıcı olacak. Kazanıp örnek olmak istiyorum” diye konuştu.
Konuşmasının ardından sınav salonuna yönelen Özkaraca’ya, arama yapan polis ekipleri yardımcı oldu.

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